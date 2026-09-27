Северная Корея начала отрабатывать массированные удары, сочетающие беспилотники с ракетами и артиллерией, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Речь идет о так называемой «роевой» тактике, опробованной в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке.

По данным газеты, в середине сентября КНДР впервые провела учения, на которых по цели одновременно били ударные дроны, ракеты, способные нести ядерный заряд, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия.

Как сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), руководивший стрельбами вице-председатель Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи маршал Пак Чон Чхон заявил, что «концентрированный огонь» позволит громить «вооруженные силы противника организационно и структурно».

20 сентября Пхеньян испытал две ракеты (они, предположительно, были гиперзвуковыми): об этом стало известно 22 сентября по снимкам, опубликованным госСМИ, отмечается в статье. Такие ракеты летят как минимум в пять раз быстрее звука и способны менять траекторию, что помогает им преодолевать ПВО. Наблюдавший за пуском лидер КНДР Ким Чен Ын назвал их «ультрасовременной» технологией.

24 сентября ЦТАК сообщило об испытаниях снарядов для модернизированной 240-мм РСЗО с автономной системой высокоточного наведения, проведенных двумя днями ранее. По данным агентства, они поражают цели на расстоянии до 100 км по баллистической траектории и до 115 км в комбинированном режиме с планированием.

Как отмечает газета, комбинированные удары с упором на дроны и ракеты стали привычной частью боевых действий на Украине и все чаще применяются в конфликте вокруг Ирана. По оценке издания, такие удары обнажают уязвимость западной ПВО, которая опирается на дорогие ракеты-перехватчики.

При этом организовать их непросто: нужны системы, координирующие средства поражения, которые летят с совершенно разной скоростью. Для КНДР с ее ограниченными ресурсами и нехваткой современной техники это особенно трудная задача, считает WSJ.

Тем не менее в последнее время Ким Чен Ын приложил немало усилий, чтобы модернизировать армию, значительная часть которой оснащена техникой советской эпохи, сделав это приоритетом наряду с ядерной программой, пишет газета. Ускорить этот процесс, по ее оценке, помогает военное сотрудничество с Россией.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин и северокорейский лидер подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий взаимную военную помощь. В апреле 2025 года Москва и Пхеньян официально подтвердили участие северокорейских военных в боях в Курской области.

Иран, по данным WSJ, с начала конфликта пытается перегрузить современную ПВО волнами дешевых беспилотников «Шахед» в сочетании с баллистическими и другими ракетами, вынуждая США и их союзников расходовать дорогие перехватчики. Кроме того, Тегеран применяет кассетные боеприпасы и боеголовки, разделяющиеся при входе в атмосферу.

«Вы создаете большое число потенциальных целей в виде суббоеприпасов и одновременно запускаете обычные баллистические ракеты в надежде перегрузить ПВО или ПРО противника», — объясняет изучающий иранские ракеты аналитик Фабиан Хинц.

В феврале на партийном съезде, где определялись новые пятилетние задачи армии, Ким Чен Ын пообещал создать ударные беспилотные системы с искусственным интеллектом.

В случае конфликта между двумя Кореями дроны в связке с ракетами могут истощить ПВО Южной Кореи и повысить шансы на успех последующих ударов более мощным оружием, включая тактическое ядерное, считает руководитель корейского направления лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) Лами Ким.