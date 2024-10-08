Историк и режиссер Евгений Понасенков* заявил RTVI, что считает постановление Мосгорсуда, который отклонил его жалобу на включение в реестр иноагентов, частью «тупых репрессий», направленных против «настоящих патриотов». Он считает, что это «не имеет к юриспруденции никакого отношения».

«В нашей стране период политических репрессий против свободных людей, защищающих Конституцию и нормальную жизнь, то есть против настоящих патриотов. Но в будущем все организаторы репрессий будут осуждены, а так называемые иноагенты получат компенсацию от государства, и их именами будут называть улицы, портреты развесят по всем школам», — спрогнозировал историк.

Решения, подобные его внесению в реестр иноагентов, по мнению Понасенкова*, являются «репрессивными штучками», которые «абсолютно незаконны, антиконституционны, а значит, преступны». «Это просто тупые репрессии, позорящие великую страну», — уверен он.

Ранее РИА Новости сообщило, что Мосгорсуд признал законным решение Минюста не пересматривать вопрос о включении историка в реестр иноагентов. Понасенков* требовал обязать ведомство провести внеплановую документарную проверку по его заявлению об исключении из реестра. В Минюсте заявили, что в ходе проверки были «выявлены факты иностранного влияния» на Понасенкова*, из-за чего историку и было отказано. Суд встал на сторону ведомства.

В ноябре 2023 года Гагаринский суд Москвы отказал Понасенкову* в снятии статуса иностранного агента. Сам он не явился на заседание. Как писал Life, в Минюсте заявляли, что историк соответствует критериям иноагента, так как распространяет материалы СМИ-иноагентов в YouTube и Telegram и находится под иностранным влиянием.

Представитель историка попросил суд аннулировать акт проверки деятельности Понасенкова* как незаконный и назначить новую проверку.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов