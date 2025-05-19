Председатель гордумы Находки Андрей Кузнецов, которого жители обвинили в том, что он во время выступления в честь юбилея города находился в состоянии алкогольного опьянения, был уставшим и разволновался. Об этом РИА Новости заявил представитель парламента.

Собеседник агентства объяснил, что Кузнецов не только принимал участие во всех мероприятиях, включенных в «очень насыщенную» программу празднования дня города, но и был на совещании с губернатором Приморского края.

«Естественно, к вечеру у Андрея Владимировича сказалась усталость. И несмотря на то, что он человек публичный, он разволновался перед выступлением. Но выступление его было патриотичным, он ориентировал публику на наши общероссийские ценности», — подчеркнул представитель думы.

Он выразил недоумение, почему состояние Кузнецова вызвало столько вопросов у людей. «Праздник получился замечательный, многим понравился», — заключил собеседник РИА Новости.

Юбилей города в Находке отметили 18 мая. На видео с праздничного концерта, которое разлетелось в соцсетях, с 75-летием Находки жителей поздравляли глава города Тимур Магинский и Андрей Кузнецов. Последний запинался, в том числе когда произносил имя президента России Владимира Путина. Комментаторы в социальных сетях обвинили его в том, что он вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения.

Как пишет «Кровавая барыня», недовольные горожане написали в Центр управления регионом с просьбой потребовать извинений от председателя Кузнецова за «пьяное» поздравление. Некоторые потребовали его увольнения, отмечает Amur Mash.