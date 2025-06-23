Трубач группы «АукцЫон», заслуженный артист России Юрий Парфенов умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил RTVI фронтмен коллектива Олег Гаркуша.

«Да, это так. Юры Парфенова не стало», — сказал он.

Гаркуша также подтвердил, что причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание.

Сообщение о смерти Парфенова на странице «АукцЫона» во «ВКонтакте» сопровождается фразой: «Осиротели в одночасье». По данным телеграм-канала Shot, на протяжении трех лет он боролся с онкологическим заболеванием. Музыкант скончался у себя дома в Московской области в окружении родственников.

Юрий Парфенов родился 19 января 1946 года в селе Булгаково Башкирской АССР. Он начал карьеру музыканта в качестве трубача духового оркестра Дворца пионеров во Фрунзе (Бишкек). Привлек к себе внимание критиков после участия в фестивалях, которые прошли в Фергане и Ярославле в 1978 году.

В начале 1980-х Парфенов сотрудничал с коллективами «Бумеранг» и «Медео» в Алма-Ате. В 1984 году поступил в оркестр Олег Лундстрема, однако продолжал заниматься собственным творчеством.

В 1992 году Парфенов вошел в состав коллектива фри-джазового саксофониста Сергея Летова «Три О», позднее также сотрудничал с Оркестром московских композиторов. Также сотрудничал с немецким краут-рок коллективом Embryo и джаз-бас театром российского музыканта Алекса Ростоцкого.

С 2011 года Парфенов стал участником петербургской группы «АукцЫон», участвовал в записи альбомов «Юла», «На Солнце» и «Мечты».