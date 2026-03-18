Суд арестовал московского предпринимателя в сфере элитной загородной застройки, основателя «КМД девелопмент» и фонда «Мы вместе» Юрия Королева в рамках уголовного дела о хищении денежных средств у бойцов военной операции в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС в среду, 18 марта.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Королева Юрия Евгеньевича <…>, — удовлетворить», — сказано в документе, который цитирует агентство.

По данным ТАСС, Королеву предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса:

организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК),

4 эпизода кражи (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК),

10 эпизодов хищения (ч. 4 ст. 159 УК),

вымогательство (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК).

Об аресте основателя фонда «Мы вместе» в числе других фигурантов дела стало известно в октябре 2025 года.

Дело, в рамках которого взят под стражу Королев, расследуется с ноября 2024 года. Всего его фигурантами являются 40 человек, ущерб следствие оценивает в сумму более 4 млн рублей.

Ключевыми фигурантами называли главу Лобненской ОПГ Игоря Бардина, а также Алексея Кабочкина. По версии следствия, они создали преступное сообщество в Шереметьево, куда были вовлечены сотрудники полиции, зазывалы и таксисты. Между ними были поделены конкретные роли.

Так, «зазывалы» знакомились с участниками СВО под видом пассажиров, предлагали вместе выпить и старались довести до сильного опьянения. Дальше у них либо крали данные банковских карт и снимали оттуда все деньги, либо предлагали различные услуги, например, по размещению в отеле, по многократно завышенным ценам.

Еще по одной схеме «зазывалы» передавали бойцов СВО подельникам-таксистам со специальными счетчиками, которые накручивали «астрономические» суммы. В случае отказа платить им угрожали, в том числе тем, что с ними придут разбираться «спортсмены», которые в этом преступном сообществе представляли «силовой блок».

Вовлеченные в сообщество полицейские, в свою очередь, занимались случаями, когда жертвы мошеннических действий решали обратиться в линейный отдел полиции. Тогда принимались меры, чтобы не допустить возбуждения уголовных дел, при этом деньги бойцам, как правило, возвращали.

Военные, попавшие в руки мошенников, лишались десятков тысяч рублей, но иногда и более крупных сумм: один потерял в общей сложности более 400 тыс. рублей, другой — более 600 тыс.