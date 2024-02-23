Наступление российских войск на Киев в настоящее время является невероятным, боевые действия будут продолжаться как минимум до «полного освобождения» ДНР. Такое мнение создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук высказал в специальном интервью RTVI.

«СВО продолжается, значит, цели не достигнуты. И мне кажется, оно будет продолжаться ровно до тех пор, пока мы не выйдем на какой-то более-менее значимый результат. А им может стать как минимум освобождение полностью Донецкой народной республики», — заявил Звинчук.

По его мнению, заявленные в качестве целей спецоперации денацификация и демилитаризация Украины — важные, но «неизмеримые вещи». Измеримым же результатом, к которому как минимум должна прийти спецоперация, является контроль над всей территорией ДНР, считает Звичнук.

«Выход на рубеж Славянска, Краматорска, Дружковки, без разницы чего — это, в принципе, преодоление всех тех укрепрайонов, которые выстраивались противником. В том случае, если мы это сумеем осуществить, дальше укреплений, укрепрайонов будет меньше. И если у нас сохранится наступательный потенциал, дальше идти станет проще и можно уже с позиции силы диктовать свои условия», — пояснил создатель «Рыбаря».

Он отметил, что «действительно в это верит». «В то, что мы потенциально начнем операцию на правом берегу Днепра, вернем Херсон, зайдем в Николаев, вернем Одессу — этого, конечно бы, хотелось, но я не вижу этого результата в ближайшие полгода, — продолжил Звинчук. — Да, может произойти определенное политическое кулуарное решение. Мы можем увидеть последствия неких договоренностей, скрытых от нас. Все возможно, но пока в военном плане перспектив к этому не видно».

Он также оценил перспективы «рывка» российской армии на Киев и Харьков.

«Насчет наступления на Киев я сейчас не верю, честно. Учитывая то, что планы изменились и необходимо просто действовать вдоль левого берега Днепра, рывок на Киев имеющимися силами для меня сейчас кажется чем-то невероятным. Может быть, будут какие-то демонстрационные попытки, может быть, что-то еще — не знаю», — заявил Звинчук.

Говоря о Харькове, он заявил, что украинские войска концентрируются вдоль границы с Белгородской и Курской областями. По мнению Звинчука, это делается либо для отражения попыток российского наступления, либо для организации провокаций на 23-24 февраля.

«Рывок на Харьков оправдан. Но рывок не на сам Харьков. Занятие приграничья и, возможно, обход через Ахтырку и Сумскую область, как было у нас во времена Великой Отечественной войны. Потому что Харьков тогда удалось взять, только обходя через Сумы», — добавил основатель «Рыбаря».