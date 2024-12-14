Создатель одного из крупнейших в Европе ретейлеров одежды Mango Исак Андик погиб в возрасте 71 года в результате несчастного случая, сообщается на сайте основанной им компании. Испанские СМИ пишут, что бизнесмен разбился насмерть, упав во время пешего похода, который совершал с несколькими родственниками неподалеку от Барселоны.

«С глубоким сожалением мы сообщаем о неожиданной кончине Исака Андика, нашего неисполнительного председателя и основателя Mango. Исак был примером для всех нас. Он посвятил свою жизнь Mango, оставив неизгладимый след благодаря своему стратегическому видению, вдохновляющему лидерству и непоколебимой приверженности ценностям, которые он сам привил нашей компании», — говорится в заявлении генерального директора Mango Тони Руиса.

История Mango началась в 1984 году, когда Андик, родившийся в Стамбуле в 1953 году бизнесмен турецкого происхождения, вместе со старшим братом Нахманом открыл свой первый магазин на знаменитой торговой улице Барселоны Пасео-де-Грасия. Их предприятие имело огромный успех, поскольку Испания только что освободилась от многолетней диктатуры Франко, и ее жители отчаянно желали более современно одеваться. В 1992 году Андик вывел свое детище на международный уровень, а в 2007 году открыл тысячный по счету магазин сети.

На сайте Mango указано, что сейчас эта компания является одной из ведущих международных групп в сфере моды, активно присутствует на более чем 120 рынках и имеет 2,8 тысячи магазинов и 15,5 тысячи сотрудников по всему миру. Объем розничных продаж магазинов сети Mango в 2022 году составил $3 млрд. Наследником Андика является его сын Джонатан Андич, родившийся в 1981 году, он входит в состав директоров Mango.

Андик долгие годы старался по максимуму избегать внимания журналистов к себе самому и членам своей семьи. У него трое детей, он в разводе и был известен как заядлый моряк, владевший 175-футовой яхтой под названием Nirvana Formentera. По данным Forbes, на момент смерти бизнесмена состояние его семьи оценивается в $4,5 млрд, что ставит Андиков на 750-е место в мире среди долларовых миллиардеров.