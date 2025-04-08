Основателей «Института регионов России» Андрюса Алманиса и Вадима Штепу 8 апреля внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, обратил внимание RTVI.

Причина, по которой 59-летний гражданин Литвы и 54-летний гражданин России внесены в реестр, неизвестна. Но не исключено, что это может быть связано с возбужденным в отношении них уголовным делом.

Алманис является членом координационного совета так называемого «Форума свободных народов пост-России» (ФСНР)*, признанного в РФ террористической организацией. Организаторы и участники этого объединения не раз высказывали идеи сепаратизма и раскола России. Сам Алманис призывал к демонтажу ООН с созданием вместо нее Организации Демократических Объединенных Нации без участия в ней РФ.

Согласно официальной биографии, Алманис родился в 1965 году в Алтайском крае, но всю жизнь прожил в Литве. В 2021 году вместе с философом Вадимом Штепой они основали «Институт регионов России», где планировали изучать российские регионы, «обладающие собственными идентичностями». В 2015 году Штепа уехал из России и поселился в Эстонии. Летом 2024 года Петрозаводский городской суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Поводом стало его выступление на ФСНР*.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ