Савеловский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы Алексея Солдатова — создателя Рунета и бывшего замминистра связи, выяснил RTVI. Дело в отношении Солдатова и его партнеров по бизнесу было возбуждено в 2019 года после личного заявления в МВД нынешнего главы Роскомнадзора Андрея Липова, который обвинил основателя Рунета в «краже IP-адресов». При этом негласной причиной конфликта Солдатова с Кремлем называли права на домен .SU

Дело в отношении Алексея Солдатова и его деловых партнеров Евгения Антипова и Андрея Шкиттина было возбуждено в конце 2019 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) «по факту хищения путем обмана права на IP-адреса» некоммерческой организации РосНИИРОС. С тех пор Солдатов находился сначала под домашним арестом, а затем — под подпиской о невыезде.

22 июля 2024 года Савеловский районный суд приговорил Солдатова к двум года лишения свободы в колонии общего режима, его взяли под стражу в зале суда, рассказала RTVI его адвокат Екатерина Чупарнова.

Журналист Андрей Солдатов*, сын Алексея Солдатова, в разговоре с RTVI заявил: «Учитывая состояние папиного здоровья, это, в общем, убийство. Убийство человека, который привел Интернет в Россию».

Алексей Солдатов в 1990-е возглавлял вычислительный центр «Курчатовского института», где запустили первую в России научную сеть «Релком» с выходом в интернет. В 1992 году Солдатов создал первый в России интернет-провайдер с таким же названием, а также основал РосНИИРОС (Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей) — долгое время он был единственной организацией, которая занималась развитием Рунета и выполнением технических функций по поддержке его инфраструктуры, а также созданием компьютерных сетей для научных и образовательных организаций. С 2008 по 2010 год Солдатов также занимал пост заместителя министра связи.

К началу 2019 года у РосНИИРОС был пул примерно из 490 тысяч IPv4-адресов, которые он предоставлял научным и образовательным организациям. В апреле 2019 года РосНИИРОС уведомил своих клиентов о прекращении работы в качестве LIR, а весь пул IP-адресов перерегистрировал на компанию Reliable Communications из Чехии, бенефициарами которой являлись Алексей Солдатов и Алексей Шкиттин. Именно эта сделка стала поводом для возбуждения уголовного дела.

Заявление в одно из подразделений МВД с просьбой проверить ситуацию с трансфером IP-адресов от РосНИИРОСа к Reliable Communications подал лично Андрей Липов, на тот момент начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, а теперь — глава Роскомнадзора, ранее заявлял адвокат Алексея Шкиттина Саркис Дарбинян.

Он также рассказывал, что, по версии следствия, сумма ущерба от действий Солдатова и его партнеров составила более 500 миллионов рублей, хотя IP-адреса никому не принадлежат — их никто не может купить или продать, они лишь передаются RIPE NCC в пользование организации. Кроме того, в российском законодательстве нет никаких норм, регулирующих правила передачи IP-адресов, и по закону они не являются каким-то нематериальным активом компании, то есть речи о выведении активов из РосНИИРОС быть не может, говорил Дарбинян.

Причиной конфликта Алексея Солдатова с президентской администрацией в СМИ называли борьбу за домен первого уровня .su, зарегистрированный в 1990 году для территории СССР и по-прежнему широко используемый в Рунете. В 2019 году .SU, наряду с доменами .RU и .РФ, стал частью «национальной доменной зоны» в рамках закона о суверенном Рунете и должен был контролироваться государством. Однако исторически этим доменом управляли не госструктуры, а Фонд развития Интернета, контролируемый Алексеем Солдатовым.

В 2020 году, спустя год после возбуждения уголовного дела на Алексея Солдатова, подконтрольный ему Фонд развития Интернета передал права на домен .SU государству. После этого Солдатову изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, а дело переквалифицировали с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на организацию преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

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