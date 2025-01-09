Прокурор 9 января попросила приговорить к 12 годам колонии общего режима основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денежных средств, краже и неправомерном обороте средств платежей. Бизнесмен вину не признает. Он считает, что уголовное дело инициировало окружение осужденного за госизмену экс-полковника ФСБ Сергея Михайлова, против которого Врублевский дал показания.

Прения сторон

Прения сторон проходят в Хамовническом суде столицы. Вместе с Врублевским по делу проходят сотрудники компании «Хронопэй Восток» Алексей Беляев, Матвей Ведяшкин, а также фактический собственник компании ООО «Вангуд» Анна Акимова. Гособвинитель попросила назначить им от 7 до 10 лет лишения свободы.

Никто из фигурантов этого дела свою вину не признал, но ранее три года колонии получил программист ChronoPay, Дмитрий Сомов, дело которого выделили в отдельное производство из-за заключенного им соглашения о сотрудничестве со следствием.

Прения должны были начаться еще в начале декабря прошлого года, но неоднократно переносились из-за болезни Акимовой. На следующем заседании, которое пройдет 13 января, будет заслушана позиция подсудимые.

Версия обвинения

По данным следствия, Врублевский организовал преступную группу, которая занималась хищением денежных средств со счетов физических лиц с помощью специально разработанных сайтов. Они якобы имитировали финансово-хозяйственную деятельность, также там размещалась информация о получении материальных благ взамен на проведение неких финансовых операций.

Изначально в деле фигурировала только статья об особо крупном мошенничестве с ущербом на сумму чуть более 220 тыс. рублей. Для хищения этих средств, по данным следствия, фигуранты дела создали компанию ООО «Вангуд» и открыли на нее счета в нескольких банках, включая МТС-Банк, «Промсвязьбанк», «Открытие», и виртуальные терминалы в банках «Уралсиб» и «Раунд» с возможностью интернет-эквайринга.

Кроме того, Ведяшкин создал сайт king-donate, представлявший из себя сервис для стримеров. Сайт был интегрирован в платежную систему Chrono Pay и через него можно было поддержать стримеров на платформе Twitch и других сервисах. Следователи полагают, что на сайте была размещена заведомо ложная информация о возможности получения денежных средств за выполнение неких операций, включая участие в розыгрышах и лотереях.

Сначала потерпевшими по делу о мошенничестве проходили 19 человек. Но в ходе следствия, которое заняло около полутора лет, их число выросло до 37, а сумма ущерба составила 537 тыс. рублей. Также в деле появились и новые статьи УК. Так, следователи пришли к вводу, что у восьми потерпевших деньги тайно похитили, так как никто из них не смог вспомнить обстоятельства пропажи денег со счетов. Кроме того, почти перед самым завершением расследования Врублевскому и остальным фигурантам дела предъявили обвинения еще по двум статьям — неправомерном обороте средств платежей и отмывании денежных средств.

Именно обвинение в неправомерном обороте средств платежей привело к тому, что в деле стала фигурировать сумма в 425,5 млн рублей. Следователи посчитали, что все платежные поручения «Вангуд» с момента создания компании были поддельными.

По словам Врублевского, незаконными среди прочего посчитали платежи за аренду офисов, различные расходы организации, зарплаты сотрудникам и даже платежи в Федеральную налоговую службу, что, по его мнению, стало первым подобным случаем в России. Тем не менее данная сумма в качестве ущерба по делу не фигурирует.

Начало процесса и показания потерпевших

Дело Врублевского по существу начали рассматривать в октябре 2023 года. В ходе заседаний обвинению удалось вызвать в суд только пятерых из 37 потерпевших. Так одна из них заявила, что увидела в телеграм-канале рекламу биржевой платформы TradeFond, перешла по ссылке на сайт платформы и внесла 2287 рублей за регистрацию, а позже еще 5587 рублей «для подтверждения банковского счета и возможности продолжать торговать криптовалютой».

Через некоторое время потерпевшая попыталась вывести деньги со счета, но платформа потребовала за это комиссию, и женщина перестала пользоваться сервисом, посчитав его мошенническим. Согласно ее показаниям, она выяснила, что деньги были перечислены в адрес «king-donate.com». Вместе с тем подавать заявление в полицию потерпевшая не стала, а сотрудники правоохранительных органов сами обратились к ней позже, сообщив, что она стала жертвой мошенников. Схожие показания с аналогичными суммами списания дали еще двое потерпевших, не допрошенных в суде, данные материалы есть в распоряжении RTVI.

Еще одна потерпевшая сообщила в суде, что ее через Telegram обманул некий юрист, пообещав помощь в получении возвратов НДС и НДФЛ. Впрочем, женщина пояснила, что ее карта была застрахована и средства ей компенсировали задолго до возбуждения уголовного дела в отношении Врублевского.

Третий потерпевший, согласно его показаниям в суде, играл на торгах курсов валют, а еще две женщины и вовсе участвовали в некой викторине в соцсетях и там «отвечали на вопросы», вследствие чего потеряли денежные средства.

Недопустимые доказательства

Согласно обвинительному заключению, Врублевский заранее разработал план хищения денежных средств с банковских счетов и для этого с помощью сообщников создал компанию «Вангуд». Вместе с тем сам Врублевский пояснил, что ChronoPay работает на рынке уже более 20 лет и помощь в создании подобных организаций является их стандартной услугой.

««Вангуд» — это клиент ChronoPay, с той лишь разницей, что интернет-предпринимателям, чей это был бизнес, сотрудники ChronoPay помогли зарегистрировать для работы ООО «Вангуд», помогли найти директора, вследствие чего у органов и действительно могло при большом желании возникнуть подозрение, что это бизнес совместный сотрудников ChronoPay с этими предпринимателями, но в реальности это никогда так не было. Такого рода помощь никак не отличается от сотен подобного рода задач для разных клиентов компании за двадцать лет», — пояснил Врублевский на одном из судебных заседаний.

По словам адвокатов подсудимых, название сайта «king-donate.com» фигурирует в материалах дела более тысячи раз. Защитники в ходе процесса просили суд приобщить к материалам дела архивную страницу «king-donate.com» c перечнем всех услуг, но суд счел, что эти обстоятельства не относятся к делу.

Также адвокаты сообщили суду, что ущерб большинству потерпевших был возмещен различными организациями, что исключает применение статьи о мошенничестве. Что касается обвинений в краже, по словам защитников, они обратились в банки, где были установлены виртуальные терминалы, через которые проходили транзакции потерпевших. В кредитных организациях им сообщили, что в платежных системах Visa, MasterCard и МИР была настроена СМС-верификация «Вангуд». Данную настройку осуществляют банки, и ChronoPay не имел и не мог иметь к этой функции доступа, отметили адвокаты. Таким образом если платеж подтвержден через СМС, то его провел сам пользователь.

С самого начала по делу провели две экспертизы по ущербу потерпевших, но они, по словам адвокатов подсудимых, противоречили друг другу. Так, из Сбербанка следствием были запрошены два CD-R диска (их нельзя перезаписать или изменить — прим. RTVI) с выписками транзакций потерпевших за разные периоды. Проведенная стороной защиты экспертиза одного из дисков показала, что дата изменения файлов на нем предшествует дате создания этих документов в банке. Юристы сочли, что это может свидетельствовать об очевидном подлоге и недопустимости доказательств, содержащихся на диске.

В своих показаниях Врублевский также ссылался на то, что его уголовное дело могло стать результатом мести окружения осужденного на 22 года колонии за госизмену экс-полковника ФСБ Сергея Михайлова. На процессе Михайлова Врублевский выступал свидетелем со стороны гособвинения и пояснил суду, что один из вмененных Михайлову эпизодов госизмены “связан с передачей сведений в его отношении в ЦРУ”.

Врублевский обратил внимание. что на его процессе одним из свидетелей обвинения стала бывшая сотрудница Сбербанка Зоя Боровкова, которая, по его данным, была тесно связана с Михайловым. В своих показаниях Врублевский отметил, что три источника на рынке кибербезопасности подтвердили ему, что Боровкова писала Михайлову “письма поддержки в СИЗО уже после его ареста».

Денис Куцый