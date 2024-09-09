Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила МВД провести комплексную проверку деятельности стримера Mellstroy (Андрей Бурим) и блогера из Красноярска Руслана Дягилева. Обращения имеются в распоряжении RTVI.

«Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства крайне обеспокоен трагедией, произошедшей в конце августа в Москве, 15-ти летний подросток после просмотра интервью треш- блогера (стримера) Андрея Александровича Бурима (известного под псевдонимом «Mellstroy»), последовав его примеру, надышался так называемым «веселящим газом» после чего, скончался от отека мозга», — говорится в обращении Останиной к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Она напомнила, что скандальную известность Mellstroy получил в 2020 году, когда на одном из своих стримов избил девушку, в результате на стримера было заведено уголовное дело по статье 116 Уголовного Кодекса РФ («Побои»), в июле 2021 года суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев и штрафа 72 тысячи рублей.

«В 2024 году Бурим А.А. дважды был объявлен в розыск МВД России без детализации статьи Уголовного Кодекса РФ. На стримера заводились уголовные дела также в Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратах», — отметила депутат.

В документе сказано, что на русскоязычных ресурсах Telegram и VK («ВКонтакте») каналы Бурима продолжают открыто функционировать и транслировать «различный деструктив (в том числе рекламировать онлайн- казино и пропагандировать употребление одурманивающих веществ), что способствует причинению вреда здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию несовершеннолетних».

Останина призвала МВД поручить провести комплексную проверку деятельности стримера и в случае выявления нарушений законодательства, принять соответствующие меры по пресечению противоправной деятельности (в том числе блокировку аккаунтов и каналов стримера) и привлечению к ответственности виновных лиц.

Также Останина сообщила, что в комитет по защите семьи поступают телефонные звонки представителей родительского сообщества, возмущенных контентом блогера из Красноярска Руслана Дягилева.

«Из обращений следует, что блогер откровенно пропагандирует сожительство с резиновыми «женщинами», детально описывая все «преимущества» такого «союза», особенности их практической эксплуатации для плотских утех, физиологические подробности непристойного содержания, призывает к отказу от уз брака и рождения детей, ограничению прав женщин», — сказано в обращении депутата.

Останина также отметила, что Дягилев открыто на своих ресурсах распространяет материалы, «демонстрирующие и пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, содержащие нецензурную брань, отрицающие семейные ценности, формирующие неуважение к женщинам, дискредитирующие мужской образ».

«При этом выкладывает видео эфиров, записанных при участии юных девушек, совершеннолетие которых можно подставить под сомнение», — сказано в документе.

По словам Останиной, подобные действия явно противоречат реализуемой в России государственной политике по сохранению и укреплению традиционных ценностей, государственной семейной политике, государственной политике в сфере обеспечения безопасности детей, негативно отразятся на достижении национальных целей развития страны.

«Особенно мерзко и недопустимо выглядит подобная пропаганда на фоне проведения в 2024 году в Российской Федерации Года семьи в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2023 № 875», — говорится в обращении комитета.

Останина призвала министра внутренних дел поручить провести проверку этих фактов и, в случае выявления нарушений законодательства, принять соответствующие меры по пресечению противоправной деятельности и привлечению к ответственности виновных лиц.