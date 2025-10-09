Правительство Сербии передало Курской области 472 млн рублей в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил МИД России.

Как отмечает ведомство, деньги поступили в Фонд развития региона. Он занимается реализацией проектов по поддержке наиболее незащищенных слоев местного населения, пострадавшего от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

МИД России поблагодарил Сербию за внимание, отзывчивость и «неравнодушие к судьбам российских граждан».

«В этом есть особый символизм, отражающий многовековое братство, близкие связи между нашими странами и народами», — считают в ведомстве.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что с такими испытаниями в истории современной России не сталкивался «ни один другой регион», поэтому гуманитарная помощь Сербии — «значимая поддержка» в нынешних реалиях.

Он уточнил, что средства будут направлены «на защиту детства и развитие медицины», в том числе на ремонт специализированного центра «Аистенок», где живут и проходят реабилитацию 90 детей с ОВЗ, капитальный ремонт роддома №1 на улице Ленина и покупку машин для курских поликлиник.

«Благодарю наш братский народ за неизменную поддержку в это непростое время!» — заключил Хинштейн.

Сербы не первый раз помогают российскому региону. Так, в октябре 2024 года в Русском доме в Белграде прошел благотворительный концерт «Мирное небо ради детской улыбки». Мероприятие было посвящено детям из Курской области.

В декабре 2025-го сербское объединение «Народная дипломатия», Русский Дом в Белграде и Русская Гуманитарная Миссия отправили в Курскую область посылку с теплой одеждой, обувью и принадлежностями для детей. Она была куплена на деньги, собранные на благотворительном концерте.

«Мы рады, что в эти холодные зимние дни жители Курского приграничья смогли почувствовать тепло неравнодушного сербского народа. Выражаем благодарность всем причастным к этой благородной акции!» — отмечали в Русском доме в Белграде.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял о важности сотрудничества с Россией. 2 сентября он поблагодарил президента России Владимира Путина «за уважение и поддержку сохранения территориальной целостности Сербии и за дружеское отношение к сербскому народу».

Вучич отметил, что для Белграда важно сотрудничество с Москвой на высоком уровне во всех областях. Кроме того, сербская сторона будет рада российским компаниям, включая РЖД, Росатом и другие.

«Надеюсь, что будет возможность не только сохранять, но и укреплять наше сотрудничество», — добавил Вучич.

В конце сентября он вновь отметил, что Сербия надеется на расширение сотрудничества с Россией.