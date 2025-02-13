Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина прокомментировала RTVI слова HR бизнес-партнера компании группы Progress Екатерины Зеленковой о том, что служебные романы повышают эффективность труда. Депутат отметила, что речь идет о давно известном «очень прагматичном западном подходе».

По словам Зеленковой, влюбленные друг в друга работники будут с радостью ходить на работу, где у него есть любимый человек: они пунктуальны, инициативны и охотнее задерживаются на работе в случае необходимости.

«Во все времена и у всех народов было, есть и будет желание, стремление оказывать внимание коллеге противоположного пола. Иногда человек теряет контроль над собой, даже будучи семейным. “Служебный роман” вспомним. Поэтому сказать, что я это осуждаю, значит, мне кажется, покривить душой и утратить всякие человеческие качества. Мне трудно давать этому оценку», — отметила депутат.

Подход компаний, которые считают служебные романы способом извлечь максимальную пользу из своих работников, поощрять не стоит, подчеркнула Останина. Однако и вводить запреты на проявление симпатии на работе тоже не надо, добавила она, потому что и «с таким прагматичным подходом все равно людей насильно друг друга любить не заставишь».

«Сказать, что это сразу разрушит институт семьи, думаю, будет абсолютно несправедливо. Каждый случай индивидуален, поэтому пусть люди живут, влюбляются, симпатизируют, оказывают знаки внимания. <…> А если такое состояние кто-то испытал, только позавидовать можно», — сказала она.

Не стоит и законодателям «ставить себя в неловкое положение и вмешиваться в такого рода отношения», уточнила парламентарий. «А то у нас некоторые коллеги берутся регулировать все, вплоть до того, какими именами детей называть», — заключила Останина.

13 февраля издание «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» сообщило, что 47% из опрошенных россиян нейтрально относятся к служебным романам, 21% — положительно, но с оговорками, 17% — отрицательно, 10% считают недопустимыми. И лишь 5% россиян исключительно позитивно относятся к отношениям на работе.

В сентябре 2024 года газета «Известия» со ссылкой на исследования «Битрикс24» сообщила, что у 61% опрошенных россиян были служебные романы. 13% респондентов встречались с руководством, свыше 11% — с подчиненными. 26,6% заявили, что служебные романы повышали их эффективность как сотрудников.

Что касается руководства компаний, то в 71,5% оно не поощряло отношения на работе, в 25% случаев — никак не реагировало, а в 3,5% и вовсе приветствовали.