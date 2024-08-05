Международный парламентский форум по защите традиционных ценностей может состояться в ноябре на площадке Федерального собрания в Москве. Об этом RTVI заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«Вместе с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким мы обратились к Совету Государственной Думы с тем, чтобы в осеннюю сессию провести межпарламентский форум по защите традиционных духовных, нравственных ценностей, предварительно это ноябрь», — сказала Останина.

Участниками этого форума должны быть «государства, которые не приняли, отказываются принимать закон об однополых браках, страны, где традиционные ценности являются государственной политикой», сказала она, уточнив, что речь, прежде всего идет о странах СНГ, Китае, Индии, а также государствах Африки — «те страны, которые не идут на поводу у коллективного Запада, у США».

Россия, подчеркнула депутат «является форпостом по сохранению традиционных ценностей».

«Но надо не обороняться, а наступать. Парижская олимпиада показала, что мы должны наступать, ибо отказ от природных, Богом данных традиций может иметь необратимые последствия. И к чему это привело на Олимпиаде в Париже? Мы уже увидели попрание всего и вся, нетрадиционалы, которые определяют государственную политику. Все это просто обязывает нас вести наступательную политику», — сказала Останина.

Ожидается, что участники форума «по образу президентского указа № 809 примут законодательные акты по защите традиционных духовных, нравственных, семейных ценностей», подчеркнула глава комитета Госдумы.

Указ президента РФ № 809 утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.