Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с депутатами предложила создать аналог Нюрнбергского трибунала. Об этом RTVI рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она отметила, что

«Депутаты фракции [КПРФ] встречались с омбудсменом. Москалькова говорила, что нужен еще один Нюрнбергский трибунал, который бы расследовал действия этих новых фашистов», — сообщила она.

Останина также заявила, что сейчас нужно «признать действия ВСУ в Курской области геноцидом».

Она добавила, что также следует создать комиссию по расследованию действий «киевского режима по отношению ко всем гражданам на территории Курской области».

«Мы говорим о тех людях, которые оказались в Судже и прилегающей территории. Неизвестна численность этих людей, конечно, это требует особого рассмотрения», — заключила депутат.

Ранее 28 января Москалькова на встрече с журналистами заявила, что сегодня исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн проведет встречу с жителями региона, где ответит на все вопросы. Она отметила, что вместе с ним занимается созданием списка лиц, «которые оказались на временно оккупированной территории».

«У нас есть подтверждение тому, что на освобожденных территориях — эта информация была размещена в средствах массовой информации — были обнаружены помещения, где найдены мирные люди со связанными руками и с признаками насильственной смерти. Они были расстреляны. И, конечно, этим фактам нужно предавать максимально больше гласности с тем, чтобы международные организации делали все возможное для изобличения виновных в преступлениях против человечности», — сказала омбудсмен.

21 января Хинштейн в своем телеграм-канале назвал «геноцидом и преступлением против человечества» убийство мирных жителей, тела которых нашли в подвалах после освобождения села Русское Поречное Суджанского района Курской области. Он добавил, что Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт, повлекший смерть человека»).

Он пообещал, что правительство Курской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших, в том числе в процессе организации похорон.