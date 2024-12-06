Ровно 14 лет назад, 6 декабря 2010 года, в Москве был убит болельщик «Спартака» Егор Свиридов. Тогда в знак протеста более 1000 фанатов разных столичных клубов перекрыли Ленинградское шоссе, а спустя несколько дней устроили массовые беспорядки на Манежной площади. В убийстве признали виновным Аслана Черкесова, и в 2011 году его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Он отбывал срок в Красноярском крае, но в 2024 году его, как выяснил RTVI, перевели в Чечню.

Как убили Егора Свиридова

Слегка за полночь 6 декабря 2010 года Аслан Черкесов, а также Хасан Ибрагимов, Нариман Исмаилов, Артур Арсибиев, Акай Акаев и Рамазан Утарбиев, как следует из приговора суда, решили напасть на кого-нибудь на улице и избить. У Черкесова был с собой травматический пистолет «Стример-2014». В районе Кронштадтского бульвара на севере Москвы, они обратили внимание на группу молодых людей, стоявших на остановке. Это были болельщик «Спартака» Егор Свиридов, которого многие в фанатской среде знали по прозвищу «Седой», и его друзья — Дмитрий Филатов, Сергей Гаспарян, Дмитрий Корнаков и Денис Петроченко.

Версии о том, из-за чего произошла драка, разнятся. Многие сходятся на том, что компания Свиридова громко смеялась, а Черкесов и его друзья, приняли это на свой счет. Впрочем, что бы ни стало поводом для драки, суд впоследствии назовет его «незначительным».

В какой-то момент драки Черкесов достал травматический пистолет и выстрелил в Филатова и Свиридова. Когда они оказались на земле, Черкесов подошел к лежащему Свиридову и выстрелил ему в упор в голову, тот скончался на месте. После этого Черкесов пытался застрелить и Гаспаряна, ранения пришлись в шею, плечо, бедро и другие части тела. Спасло Гаспаряна то, что в конце концов у Черкесова кончились патроны, а раненому вовремя оказали медицинскую помощь.

В суде прокурор Мария Семененко скажет: «Подсудимые били потерпевших по головам, прыгали на головах даже после выстрелов, а подсудимый Акаев бил по голове уже мертвого Свиридова, поэтому у него на кроссовках была кровь».

Реакция фанатов и власти

Через 15 минут после приезда полиции Черкесов и его товарищи были задержаны. Их доставили в отделение, где было проведено опознание. На Черкесова завели уголовное дело по статье об убийстве. А ближе к вечеру в здание милиции на Ленинградском шоссе приехали представители кавказской диаспоры, после чего все остальные участники нападения на компанию Свиридова были отпущены.

Когда об этом узнали футбольные фанаты, они собрали огромную толпу и приехали к Головинской прокуратуре, где в тот момент находилась супруга Егора Свиридова. Пообщавшись с ней, болельщики решили перекрыть Ленинградское шоссе, чтобы отреагировать на то, что по их мнению, было беспределом со стороны правоохранительных органов, отпустивших подельников Черкесова. В общей сложности они тогда собрали более 1000 человек. Шоссе было перекрыто на полчаса. Все это время фанаты жгли файеры и скандировали лозунги типа «Русские вперед».

Спустя пять дней, 11 декабря, фанаты собрались на свою самую массовую и, пожалуй, последнюю публичную акцию, которая перерастет в беспорядки на Манежной площади. К митингующим тогда выходил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, а спустя несколько дней фанатов принял Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра.

После этих разговоров все причастные к нападению на Свиридова были задержаны. 20 октября 2011 года суд приговорил Черкесова к 20 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили по пять лет лишения свободы.

Что произошло с Асланом Черкесовым

После вынесения приговора Черкесова этапировали в Красноярский край. Там он успел побывать в нескольких колониях, включая суровую “Тюрьму-2” в Енисейске. С 2013 года Черкесов стал регулярно жаловаться на условия содержания. Тогда в колонию №17 выезжали представители ОНК, которые пообщались с сотрудниками ИК и с самим осужденным. «Мы поговорили с ним самим, и у нас не осталось ощущения, что у него, например, сломаны руки. Он вполне свободно ими владел», — рассказывал после встречи журналистам представитель региональной ОНК Александр Косов. В руководстве колонии отметили, что за два года Черкесов заработал 32 взыскания за разнообразные нарушения, начиная от межкамерной связи и заканчивая хранением незаконных вещей.

В 2017 году на сайте «Кабардино-балкарского регионального правозащитного центра» появились взятые адвокатом у Черкесова показания, в которых тот рассказывал, как его несколько дней избивали сотрудники ИК-31. Спустя год Черкесов пожаловался на жесткое обращение с ним в Европейский суд по правам человека.

В 2019 году Черкесов жаловался на условия содержания в “Тюрьме-2” в Енисейске. Действия администрации тюрьмы он назвал «беспределом». «Каждый день меня по два раза в день ставят на растяжки», — сказал Черкесов в своем на этот раз видеообращении. Он также утверждал, что его шесть месяцев держат в штрафном изоляторе.

С 2019 года Черкесов начал борьбу за свой перевод из Красноярского края. Сообщество «Кабардинские Москвичи» писало, что через год к этой борьбе подключился столичный адвокат Алим Бишенов. «За несколько месяцев Бишенов успел направить обращение депутату, члену Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолию Выборному, запустил проверочные мероприятия Генеральной прокуратурой и ФСИН России, а главное, на мой взгляд, поехал в Енисейск, где воочию убедился в условиях содержания Черкесова и переговорил с ним лично», — говорилось в сообщении сообщества. Сам Бишенов в 2024 году, как выяснил RTVI, стал фигурантом уголовного дела о посредничестве в даче взятки и сейчас находится в СИЗО.

Вместе с тем, в 2022 году подвижки в судьбе Аслана Черкесова все же произошли. Он обратился в Замоскворецкий суд с иском, в котором обжаловал бездействие ФСИН, которое отказывало ему в переводе в колонию в Кабардино-Балкарию, где живет его мать. Черкесов ссылался на норму закона, которая позволяет осужденным отбывать наказание в исправительных учреждениях в пределах региона, в котором они проживали или были осуждены. В конце 2022 года суд встал на сторону Черкесова и обязал ФСИН этапировать его ближе к родственникам. ФСИН пыталось обжаловать это решение, однако в апреле 2024 года Мосгорсуд оставил его в силе.

Адвокат Айнди Исаев сообщил RTVI, что на сегодняшний день Аслан Черкесов действительно покинул Красноярский край и находится в одной из колоний, находящихся неподалеку от Кабардино-Балкарии (в этом регионе нет колонии с режимом, установленным для Черкесова). Адвокат отметил, что это не Дагестан, но от дальнейших комментариев отказался, сославшись на то, что родственники Черкесова не хотели бы привлекать внимание к его ситуации. По данным RTVI, ближайшая к родине Черкесова колония, где он мог бы отбывать наказание, это ИК-2 в Чечне.

Остальные фигуранты дела об убийстве Егора Свиридова давно находятся на свободе.