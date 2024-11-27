Осужденный к пожизненному лишению свободы за создание «Боевой организации русских националистов» (БОРН)*, на счету которой серия резонансных убийств по мотивам ненависти, Илья Горячев решил судиться со СМИ.

В картотеке московских судов RTVI обнаружил сразу несколько исков, поданных Горячевым к «Новой газете», «Собеседнику»**, «Московскому комсомольцу» и «Российской газете», а также телекомпании НТВ, в которых тот требует компенсации за поруганную честь и достоинство. Например, претензии к «Новой газете» у Горячева из-за того, что на страницах издания его и его «коллег» якобы назвали «псами».

«В этой связи я был унижен и оскорблён. Поскольку сравнение с животным вызывает у меня чувство обиды, растерянности, подавленности», — сообщает в иске Горячев. В иске к «Собеседнику»** осужденный жалуется сразу на серию статей, которые Горячев счел «клеветническими».

Только по жалобам на «Новую газету» общая сумма исковых требований Горячева составляет 350 миллионов рублей. В исках националист уточняет, что взысканные деньги должны быть переведены не ему, а «На нужды СВО» таким подразделениям как «Эспаньола», ДШРГ «Русич», 106-й разведотряд «Москва» (ныне «Светлояр»), а также Российскому университету спецназа в Чечне. В каких-то исках суды Горячеву уже отказали, какие-то еще находятся на рассмотрении. Сам националист сидит в колонии «Полярная сова», отличающейся одним из самых жестких режимов содержания осужденных.

Илья Горячев был осужден в 2015 году по делу БОРН*. На счету этой группировки убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, судьи Эдуарда Чувашова, антифашистов Федора Филатова, Ильи Джапаридзе и Ивана Хуторского. Второй лидер БОРН* Никита Тихонов, лично стрелявший в Маркелова, также был приговорен к пожизненному сроку.

*признана террористической организацией и запрещена в РФ

**признана Минюстом РФ иностранным агентом