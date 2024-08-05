Подполковник Ирек Магасумов, осужденный на 11 лет за убийство 18-летней девушки и лишенный из-за этого звания Героя России, вернулся в свое подразделение и продолжает участие в военной операции на Украине. Об этом пишут «Татар-Информ» и «Бизнес Online».

По информации «Татар-Информа», Магасумова вернули на передовую еще 19 июля. Источники «Бизнес Online» сообщили, что уроженец Татарстана вернулся в свое подразделение командиром батальона.

В июне стало известно, что военный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил Магасумова к 11 годам колонии строгого режима за убийство (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса) и хулиганство (ст. 213 УК). Адвокат мужчины Константин Елфимов тогда рассказал «Коммерсанту» («Ъ»), что суд лишил Магасумова звания Героя России, но сохранил звание подполковника.

В чем обвинили Магасумова

Преступление, за которое судили Магасумова, произошло в Луганске 11 августа 2023 года. По данным следствия, в тот день Магасумов вместе с сослуживцами — капитанами Павлом Яськевичем и Артуром Пузанкевичем — отмечал в одном из местных заведений присвоение ему звания Героя России.

Позднее компанию мужчинам составили две 18-летние девушки, одной из которых около 22 часов захотелось пострелять из пистолета, отмечал «Ъ». Тогда все участники застолья, кроме Пузанкевича, пошли в соседний сквер, где девушка сделала два выстрела по расставленным на земле бутылкам, а третий выстрел «по какой-то причине» пришелся ей в грудь. От полученного ранения она через несколько минут умерла.

Подруга погибшей заявила, что девушку застрелил Магасумов. Яськевич на допросе рассказал, что это он случайно произвел выстрел, когда разряжал пистолет, но позже отказался от показаний.

Магасумов утверждал, что в момент убийства его не было в сквере, поскольку он якобы отошел поговорить по телефону с Пузанкевичем.

По данным «Ъ», в основу окончательного обвинения Магасумову легли показания подруги погибшей. Согласно итоговой версии следствия, после стрельбы в сквере подполковник ввязался в конфликт с другими военными и отобрал их «Ниву» для поездки в часть. Его обвинили не только в убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса), но еще и в хулиганстве (ст. 213 УК).

Сам Магасумов вину не признал.

Дело, «покрытое тайной»

Как пишет «Бизнес Online», дело Магасумова «было покрыто тайной»: все заседания проходили в закрытом режиме и даже об их датах становилось известно в последний момент. По этой причине адвокаты подсудимого иногда не успевали приехать в суд.

Mash писал, что, по версии защиты Магасумова, во время выстрела подполковника не было на месте проишествия, поскольку незадолго до этого его «вызвонил сослуживец», который попросил о помощи. Магасумов после этого ушел, а старший лейтенант Яськевич, который остался с девушками, случайно произвел выстрел, когда убирал оружие, утверждала защита.

Супруга Магасумова Анна в октябре прошлого года рассказала «Татар-Информу», что после происшествия подполковник позвонил ей и рассказал, что его сослуживец Яськевич «убил девушку». После этого Магасумов некоторое время был без связи, а позднее «позвонил и сказал, что его задержали по подозрению в убийстве и ему нужен адвокат».

Магасумова назвала «неправдой» сообщения СМИ о том, что ее супруг в момент происшествия якобы был пьян. Она также отмечала, что «инициатором знакомства» с девушками стал Яськевич, который единственный не был женат. Кроме того, именно Яськевичу принадлежал пистолет, из которого была застрелена девушка, уверяла супруга подполковника.

В июне этого года она сообщила, что ее муж вернется в зону боевых действий на Украине, несмотря на решение суда.

«Он говорит, что как бы эта ситуация ни закончилась, он вернется на СВО, потому что там его ребята — они начинали вместе и вместе должны закончить», — сказала она тогда «Татар-Информу».

Ирек Магасумов родился в Мамадышском районе Татарстана 27 апреля 1988 года. Президент России Владимир Путин в августе прошлого года лично наградил его медалью «Золотая Звезда» Героя России.