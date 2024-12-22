Москва и Подмосковье потратили на подготовку к новогодним праздникам свыше 707 млн рублей, выяснил RTVI, изучив портал госзакупок. Эта сумма более чем в 2 раза меньше той, что ушла на подготовку к Новому году и Рождеству у Санкт-Петербурга.

С июля 2024 года госучреждения и организации Москвы и Подмосковья разместили свыше 248 закупок на праздничную подсветку, елки, гирлянды, подарки и проведение мероприятий. По подсчетам RTVI, на эти цели столичные власти потратили свыше 197 млн рублей, подмосковные — более 510 млн рублей.

Москва

Самая крупная закупка в столице, обнаруженная RTVI, была размещена Московским центром воспитательных практик на проведение детской рождественской выставки-ярмарки “БЛАГОдарю” в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Цена контракта составила 20,8 млн рублей. В техзадание, помимо поставки мебели и мусорных баков, вошла сувенирная продукция — шарфы и варежки из акрила и термосы с вязаными чехлами. Как пояснила столичная мэрия, ярмарка проводилась в декабре и являлась частью проекта “Зима в Москве”. Деньги, полученные от продажи товаров, изготовленных учащимися школ и студентами колледжей, направят в фонд помощи детям из ЛНР.

Кроме того, Департамент труда и соцзащиты населения Москвы выделил 12,1 млн рублей на проведение новогоднего мероприятия «Добрая елка Мэра Москвы 2025» для детей, пребывающих на стационарном лечении. В задачи поставщика среди прочего включены разработка концепции и художественного сценария мероприятия и предоставление специализированного оборудования. В стоимость также входят работа гримеров и звукорежиссеров, поставка настольных игр и мольбертов для рисования, аэрохоккей и 8373 подарочных комплекта. Отдельной закупкой оформлена поставка новогодних подарков на 3,6 млн рублей в виде настольных игр «Что задумал Дед Мороз», паззлов и игрушек-сортеров.

Из административных округов самая крупная закупка принадлежит префектуре Северного административного округа и касается поставки искусственных иллюминированных елей на 8,9 млн рублей.

Административные округа также закупали новогоднее оформление: например, Юго-Восточный административный округ выделил на районы Текстильщики, Некрасовку, Выхино-Жулебино, Печатники практически одинаковые суммы — по 2,9 млн рублей на каждый. Как следует из технических заданий, в элементы оформления вошли гирлянды, светодинамические конструкции, а также стоимость работ по их установке и демонтажу.

Закупалась и сувенирная продукция: жителям района Чертаново на праздниках планируют подарить брелки и блокноты на 90 000 рублей, а жителям района Савелки — автоматические дозаторы для мыла, которые явно достанутся не всем — всего их закуплено 34 штуки.

Подмосковье

Самые крупные закупки — на общую сумму в 82 млн рублей — разместила Дирекция единого заказчика Минсоцразвития Московской области. Два аукциона касались проведения мероприятий и вручения 55 000 сладких подарков. В документации к закупке на 32,5 млн рублей отмечается необходимость разработки развлекательной программы с участием Деда Мороза и Снегурочки и закупка конфет в упаковках с дизайном «Зима в Подмосковье. 2025». Сами наборы должны весить не менее 750 гр и включать конфеты, печенья-сэндвичи, карамель, халву и игрушку.

Наиболее крупные траты на подготовку к Новому году пришлись на Красногорск, Люберцы и Химки.

Красногорск потратил в общей сложности около 47 млн рублей на закупку новогоднего оформления и его демонтаж. Более 14 млн рублей пойдут на установку композиций в виде новогодних подарочных коробок, которые могут быть установлены, судя по описанию в техзадании, на автобусных остановках.

Свыше 24 млн рублей будут потрачены на установление уличных елей и шатра. В частности, на улице Советской напротив ДК «Подмосковье» установят 16-метровую елку с украшениями и подсветкой, под эти цели были выделены более 7,7 млн рублей.

Люберцы выделили на праздничное оформление города почти 40 млн рублей. В описании объекта закупки подчеркивается, что закупка необходима «с целью создания положительного эмоционального настроения у жителей и гостей» округа. В основном местная администрация закупила искусственные ели высотой от 6 до 14 метров и световые конструкции.

Для Химок в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» закуплены несколько новогодних украшений, включая: одну световую фигуру «Книга», десять световых фигур «Фонтан Ледник» , один большой световой автобус, который должен быть установлен в парке им. А. Величко в микрорайоне Сходня. В ПКиО им. Л.Н. Толстого установят четыре световых фигуры «Люди», в Парке Дубки — самолет. В общей сложности на все световые фигуры выделено 26,3 млн рублей. Кроме того, в Химках будут установлены разнообразные светильники наружного освещения.

Похожая закупка начальной ценой в 19,7 млн рублей была размещена властями города Раменское: из документации следует, что в городе будут установлены не только ели, но также арт-объекты «Смешарик», «Снеговик на санях», деревья оформят гирляндами, установят новогодние шатры.

Поставку, монтаж и демонтаж елей и светоконструкции также закупали власти Орехово-Зуевского городского округа (8,8 млн рублей), Ногинска (7,4 млн рублей).

Петербург

Лидером по количеству денежных средств, затраченных только на праздничное оформление к Новому году, стал Санкт-Петербург. В начале декабря издание 78.ru со ссылкой на портал госзакупок сообщало, что сумма закупок, размещенных властями, достигла отметки в 1,5 млрд рублей: в нее входят установка елок, гирлянды, световые инсталляции. Отмечалось, что “в общей сложности городские структуры стремятся обеспечить праздничное оформление, которое станет важной частью зимнего культурного сезона Петербурга”.

Другие регионы

В остальных регионах, по данным сервиса “Тендерскоп”, с которыми ознакомился RTVI, на новогодние закупки потратят суммы максимум в пределах десятков миллионов рублей. Так, администрация Тулы приобрела за 2,7 млн рублей объемную световую конструкцию “Летучий корабль”, которую установят в Кировском сквере.

Псковская область закупила для детей участников СВО 10 тысяч новогодних подарков в виде наборов конфет: на их упаковку будет нанесен QR-код со ссылкой на познавательный фильм о регионе.

В Томске дворец народного творчества “Авангард” провел закупку презентационных материалов и сувениров. В общей сложности в документации представлены 29 позиций — изделий из бересты, включая две иконы Святого праведного старца Феодора Томского (за каждую заказчик готов заплатить 35 тыс. рублей) и 200 резных наличников.

Еще одна любопытная закупка обнаружилась в кировском областном госучреждении “Центр творчества на Спасской”, закупавшим в качестве подарков для детей 59 800 штук настольных игр. Как следует из техзадания, по задумке, на игровом поле должна быть стилизована карта Кировской области с границами районов и маршрутами передвижения игроков. Цель игры — “рассказать об отличительных особенностях каждого района, природе и достопримечательностях Кировской области”.

Александр Мищенко