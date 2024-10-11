Разработка идеи памятника Иосифу Сталину в Вологде, где он был в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912-го, заняла около трех месяцев. Об этом RTVI рассказала гендиректор музея «Вологодская ссылка» Юлия Евсеева, где будет установлен монумент. По ее словам, в данном контексте Сталин рассматривается как главнокомандующий, потому что установка будет приурочена к 80-летию Победы.

Глава Вологодской области Георгий Филимонов в своем телеграм-канале опубликовал фото и видео с памятником Сталину, добавив, что он будет установлен в музее «Вологодская ссылка». По его словам, в обществе на это есть запрос. Филимонов уточнил, что «при всем понимании неоднозначной интерпретации роли личности» Сталина нужно признавать «великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею».

Евсеева отметила, что у губернатора «совершенно правильно расставлены акценты», но есть еще один.

«Мы в данном контексте рассматриваем фигуру Сталина как главнокомандующего в том числе потому, что в 2025 году будет 80-летие Победы. Проработка идеи заняла где-то три месяца. Подбирались типажи, чтобы это удачно выглядело в бронзе, по возрасту тоже думали и так далее. Мы все эти детали утверждали на самом высоком уровне», — сказала она.

К разработке проекта, добавила собеседница RTVI, приступили после того, как региональное отделение КПРФ попросило губернатора установить памятник Сталину.

19 мая первый секретарь вологодского отделения КПРФ Александр Морозов сообщил, что Филимонов (на тот момент врио главы региона) поддержал идею установки памятника Сталину, а также «в целом принял наши аргументы, признав инициативу полезной и своевременной, дал своим подчиненным соответствующие поручения». Коммунист отметил, что надеется на появление монумента на территории музея «Вологодская ссылка», где Сталин отбывал ссылку в 1910-1911 годах.

Евсеева также рассказала, что в XX веке на территории музея уже был один памятник Сталину, только он был более масштабный и «выглядел иначе». Демонтировали его в конце 50-х, а сейчас был создан новый монумент.

«Исходили также из того, чтобы вписать скульптуру в историческую среду, потому что территория, где стоял предыдущий памятник, была больше. Теперь это небольшая придворовая территория вокруг бревенчатого здания музея. Мы стремились к тому, чтобы скульптура не довлела на этой территории», — пояснила Евсеева.

Она подчеркнула, что «Вологодская ссылка» — это не музей, посвященный «исключительно Сталину», в нем представлены различные экспозиции о людях, которые отбывали ссылку в Вологде и Вологодской губернии. Бывший советский лидер находился здесь в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912-го.

О памятнике Ивану Грозному

Филимонов в своем телеграм-канале рассказал, что также планируется установка памятнику Иоанну IV, бронзовая модель которого, по его словам, находится у него в кабинете. Евсеева отметила, что обсуждение этого вопроса поднималось еще «в двухтысячные годы», деталей этого проекта она не знает. Вместе с тем она уточнила, что Иоанн IV — «знаковая для Вологды личность».

«Именно он был заказчиком и инициатором строительства Софийского каменного собора в Вологде, который начали возводить в 1568 году. Известно также, что он Вологду хотел сделать столицей опричнины. Так что в плане исторической значимости установка этих памятников взаимосвязана», — сказала Евсеева.

В августе губернатор Вологодской области опубликовал видео из приемной, где в числе прочего находятся портреты Владимира Ленина, Владимира Путина и других. На одной из картин Филимонов пожимает руку Сталину. По его словам, это «концептуальный» подарок.