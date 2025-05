В научных статьях кандидата в члены РАН почвоведа Татьяны Минкиной, работающей в Южном федеральном университете (Ростов-на-Дону), есть, в частности, предположения о том, что микроорганизмы обладают «личностями». RTVI ознакомился с публикациями ученого и попросил ее прокомментировать, что она имела в виду и как ей удается публиковать по 200 статей в год.

Выборы новых членов РАН пройдут с 26 по 30 мая 2025 года в ходе Общего собрания членов РАН. Общее число зарегистрированных кандидатов по отделениям составляет 1808 человек: 353 кандидата в академики на 88 вакансий; 1455 кандидатов в члены-корреспонденты РАН на 170 вакансий.

Среди кандидатов в членкоры — Татьяна Минкина, доктор биологических наук, завкафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов Южного федерального университета. Она избирается по отделению сельскохозяйственных наук.

Как указано в аннотации на сайте РАН, Минкина — специалист в области агробиотехнологий, автор 1750 научных работ, из них более 50 монографий и более 60 глав монографий, индексируемых в Scopus и Web of Science, автор 6 патентов и 54 авторских свидетельств. Она руководитель более 50 научных грантов и госконтрактов. Руководитель мегагранта на базе МГУ, руководитель стратегического проекта «Управлению почвенными ресурсами» Южного федерального университета «Приоритет-2030».

В текстах научных работ Минкиной, обратил внимание RTVI, неоднократно встречаются фразы и утверждения, не имеющие научного смысла. По мнению экспертов, опрошенных RTVI, это может указывать на использование технологий искусственного интеллекта или «литературных рабов». Большая часть критических замечаний выложена на сайте PubPeer.com, где ученые могут анонимно или под своим именем оценивать уже опубликованные в научных журналах работы, прошедшие рецензирование.

По просьбе RTVI Минкина прокомментировала некоторые претензии.

Полностью фраза звучит следующим образом:

«The outer layer of microorganisms’ utilitarian gathering personalities and densities increases the phone’s surface’s electrical capability».