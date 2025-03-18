Несколько дней назад была опубликована фотосессия Ким Кардашьян, в которой она в частности была запечатлена в обнимку с механическим “бойфрендом” — роботом производства Tesla. Технологическая эволюция секс-игрушек наряду со стремительным развитием нейросетей делает логичным следуюший шаг автоматизации жизни человека — распространение роботизированных сексуальных партнеров. О том, будет ли мода на секс-роботов противоречить запрету пропаганды чайлдфри, RTVI поговорил с первым зампредом комитета Госдумы по защите семьи Татьяной Буцкой.

«Зарубежные звезды еще и не в таких фотосессиях участвуют, благо, что не наши звезды сейчас перешли на другой путь общения с публикой. Я здесь ничего с точки зрения тех законов, которые мы принимали о защите детей от информации, которая ведет вот к каким-то нетрадиционным ценностям, я там честно не увидела”, — отметила депутат в начале беседы с корреспондентом.

Однако глобально вторжение искусственного интеллекта в жизнь человека сильно беспокоит парламентария. Даже на уровне повседневного домашнего общения живого собеседника стала замещать умная колонка, подчеркнула Буцкая.

“С другой стороны, нельзя сказать, что мы ничего не делаем, что когда люди уходят в телефоны, когда они уходят в гаджеты. Это когда нет реального мира, а вот этот реальный мир мы не просто поддерживаем, мы его еще всячески и активно создаем — то количество форумов, то количество различных активностей, которые сейчас есть для молодежи, конечно, в том числе это и борьба за ребят, чтобы они не уходили в виртуальный мир”, — добавила она.

Что касается эскалации в сторону “свиданий с роботами”, Буцкая посоветовала “не раздувать” и «не рекламировать». По ее мнению, фотосессия Кардашьян — не признак тенденции, а просто горячая новость, которую уже сменили другие инфоповоды.

“Что касается того, считать ли эти фото пропагандой чайлдфри… На то есть специальные органы и эксперты, у нас при Роскомнадзоре есть экспертное сообщество, официально через сайт Роскомнадзора можно там к ним обращаться, они проводят экспертизу, и результаты экспертизы тоже официально все выкладываются открыто”, — заключила Татьяна Буцкая.