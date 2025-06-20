Россиянам надо в дополнение к пенсии копить деньги на рублевых счетах, а властям — индексировать эти суммы на величину инфляции и повышать реальные доходы населения, заявил RTVI научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Простой и удобный совет — чтобы люди создавали накопления помимо той гарантированной Конституцией государственной пенсии, которая, к сожалению, не такая высокая. Сегодня средняя пенсия — 23 тыс. [рублей]», — отметил он.

Остапкович отметил, что сейчас не стоит открывать такие вклады в иностранной валюте из-за высокой волатильности последних. Он добавил, что курс валюты может сильно измениться в течение года.

Что касается рублевых накоплений, то это «беспроигрышный вариант», уверен экономист.

«Единственный минус в том, что у нас довольно высокая инфляция — 9,77% была по итогам 2024 года. То есть, когда инфляция составляет 10%, все то, что вы копите, каждые семь лет будет уполовиниваться за счет инфляции. Иными словами, платежеспособность уменьшается ровно вполовину», — заявил Остапкович.

Чтобы решить эту проблему, необходимо участие государства, считает эксперт. Например, оно должно компенсировать инфляцию накоплений или, возможно, предоставить дополнительные дивиденды из государственных средств, подчеркнул он.

«Потому что вы, помимо своих пенсионных отчислений, фактически еще отдаете деньги на развитие государства, то есть в бюджет. Поэтому государство и должно помогать», — отметил Остапкович.

В этой ситуации требуется увеличение доходов, поскольку в настоящее время лишь незначительная часть населения способна сформировать значительные пенсионные накопления, отметил он.

«Все-таки при среднедушевом доходе в 40-50 тыс. (это среднедушевой на всех людей, включая младенцев и стариков) делать какие-то еще дополнительные пенсионные накопления, помимо тех, что работодатель отчисляет, довольно сложно. Поэтому, конечно, все это мероприятие должно сопровождаться со стороны государства повышением реальных располагаемых доходов людей. Если будут доходы повышаться, то люди, естественно, будут откладывать на свое пенсионное обеспечение в будущем», — сообщил собеседник RTVI.

В этой ситуации, связанной с пенсионными накоплениями, нужно также решить проблему доверия между государством и гражданами, считает Остапкович.

«У нас несколько раз было так, что деньги людей просто-напросто сгорали, к сожалению. Поэтому в этом случае должен быть подписан новый завет между государством и гражданским обществом о том, что государство гарантирует снятие инфляционного фона как минимум. Как максимум — может быть, какое-то процентное увеличение тех вложений, которые делают люди», — уверен экономист.

Чтобы доверие, от которого выигрывают все стороны, начало расти, властям следует провести «крупную пиар-компанию», предложил Остапкович.

«Должны выступить первые лица, должна быть какая-то гарантированная законодательная база. Но это сложно. Доверие между государством и обществом — это главная цель в любой цивилизованной стране. Если люди доверяют, тогда можно сделать любые нормативные законы, и общество будет процветать. Но, к сожалению, из-за нашей истории [в этом направлении] есть элемент шатания», — заключил эксперт.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов посоветовал делить пенсионные накопления пополам: часть хранить в рублях, часть — в валюте. Для валютных вложений он рекомендует выбирать надежных эмитентов (тех, кто выпускает те или иные ценные бумаги — прим. RTVI) и инвестировать на долгий срок. В рублевой части портфеля, отметил Пьянов, лучше делать ставку на краткосрочные вклады, потому что они, по его мнению, сейчас выгоднее долгосрочных инструментов с фиксированной доходностью.

Кроме того, топ-менеджер ВТБ посоветовал использовать ПДС — счет в программе долгосрочных сбережений, стартовавшей в России в 2024 году.