Руководство убыточной шахты «Спиридоновская» в Кемеровской области, которая задолжала горнякам зарплату еще за май, планирует продолжить добычу угля открытыми горными работами. Об этом RTVI сообщил мэр Киселевска Кирилл Балаганский.

Сейчас добыча угля на шахте приостановлена, предприятие останется на жизнеобеспечении. Однако руководство предприятия планирует продолжить добычу угля, но не в шахте, а открытыми горными работами.

«На сегодняшний день план у предприятия, как докладывает генеральный директор, что шахта будет поддерживаться на жизнеобеспечении, будет работать 130 человек — это откачка воды, вентиляция. И будут работать открытыми горными работами», — рассказал RTVI Кирилл Балаганский.

У ООО «Шахта Спиридоновская» есть две лицензии на пользование недрами. Предположительно, открытые горные работы работы будут вестись на участке «Карагайлинский южный» Карагайлинского каменноугольного месторождения.

Проблемы на шахте «Спиридоновская» начались в мае, тогда руководство решило сократить штат предприятия «в связи с дефицитом инвестиционных средств». С июня на шахте остановлена добыча угля, задолженность по зарплате, отпускным, расчетным выплатам и алиментам перед 900 сотрудниками превышала 85 млн рублей.

Руководство шахты уже начало выплачивать задолженность по зарплате, майские долги планируют закрыть до 16 июля за счет продажи угля.

В 2023 году чистый убыток ООО «Шахта Спиридоновская» составлял 422 млн руб., в 2024 году убыток вырос до 1,8 млрд.