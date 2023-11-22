Музыкальный продюсер, основатель группы «На-На» Бари Алибасов в программе RTVI «Легенда» рассказал, как пережил отравление жидкостью для очистки труб «Крот».

«»Крот» — это гадость, которой убивают все живое в доме. Я выпил, меня не убило, потому что, видимо, я не живой. И после вот этого выпивания «Крота» у меня на несколько месяцев отлетело вообще сознание», — сказал Алибасов.

Он добавил, что к «Кроту» «приложился чуть позже коронавирус», при котором «у человека отлетает голова отдельно и не возвращается».

«Ну, вот такая была ситуация: и «Крота» выпил, и коронавирус по мне прошелся. Я был абсолютно убежден, что больше мне никогда не вспомнить тех, кто меня окружает. Ну, думаю, и хорошо», — говорит Алибасов.

Он добавил, что сейчас чувствует себя «более-менее нормально».

Алибасов также сказал, почему, на его взгляд, актер Станислав Садальский не верит в его отравление «Кротом». По словам продюсера, у Садальского «особая голова», он не верит никому. «Поэтому он растерял всех друзей и тем более оставил где-то за забором свою популярность и сейчас вообще никому стал не интересен <…> Он не любит людей. Поэтому у него такое отношение и ко мне», — заявил основатель «На-На».