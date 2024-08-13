Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп дал интервью американскому предпринимателю Илону Маску, трансляция которого велась в соцсети Х. RTVI собрал главное из беседы.

«Он уважал меня»

Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента США надеется снова «поладить» с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня. Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», — сказал Трамп.

Он назвал Путина «хорошим переговорщиком», добавив, что у президента США Джо Байдена «низкий уровень IQ». По мнению Трампа, нынешний американский лидер «совершил глупость», когда допустил возможность вступления Украины в НАТО.

По мнению кандидата в президенты, сегодня никто не уважает США. «Наша страна сейчас в таком плохом состоянии», — заявил Трамп, отметив, что при нем не случились бы конфликты на Украине и в секторе Газа.

«Над моей головой летали пули, ребята»

По мнению Трампа, покушение на него стало возможным из-за недостаточной координации между правоохранительными органами.

«Над моей головой летали пули, ребята [из Секретной службы] накрыли меня собой. Они двигались очень быстро, для этого нужна была огромная смелость. Но не хватило координации. Для всех очевидно, что, то здание [с крыши которого велась стрельба] должно было быть под особым контролем», — пояснил Маску кандидат в президенты США.

При этом Трамп отметил работу снайпера Секретной службы, который ответным выстрелом убил совершившего покушение Томаса Мэттью Крукса.

«Он увидел дым и вспышки, мгновенно опознал что это такое и сразу же совершил выстрел. Это был идеальный выстрел с большой дистанции. Если бы он этого не сделал, намного больше людей были бы ранены или убиты», — сказал Трамп.

13 июля на встрече Трампа с его сторонниками в Батлере (Пенсильвания) 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в экс-президента из винтовки AR. Стрелок, который жил с родителями в пригороде Питтсбурга Бетел-Парк, действовал в одиночку. Его убили на месте сотрудники спецслужб. В результате попытки покушения Трамп был ранен в правое ухо.

«Переворот президента США»

Трамп считает, что действующий президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке в результате переворота.

«Это был переворот [против] президента Соединенных Штатов, он не хотел уходить, и они сказали: «Мы можем сделать это по-хорошему, а можем сделать это по-жесткому», — пояснил он Маску.

Трамп отметил, что Байдена из президентской гонки вытеснила Демократическая партия. Бывший американский президент заявил, что вице-президент Камала Харрис, которая заменила его в качестве кандидата от демократов, «так же плоха, как Байден».

«У Украины не хватает личного состава»

Комментируя украинский конфликт, Трамп заявил, что Киеву не хватает военнослужащих для продолжения борьбы.

«Как известно, Россия победила Германию вместе с нами и они победили Наполеона <…>. Они представляют собой большую военную силу <…>. А у Украины не хватает личного состава, они теперь используют в боях очень молодых и очень старых», — заявил он.

«Ядерное потепление»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии считает, что самой большой угрозой для человечества является «ядерное потепление».

«Самая большая угроза — это не глобальное потепление <…> Самая большая угроза — это ядерное потепление, потому что сейчас у пяти стран есть значительный ядерный арсенал. Нельзя допустить, чтобы из-за людей вроде Байдена случилась какая-нибудь глупость», — пояснил Трамп.

По его словам, проводимая Белым домом политика может «привести к третьей мировой войне».

Трамп также допустил, что КНР превзойдет США по размеру ядерного арсенала в результате его нынешнего наращивания.

«Россия и США первые, и мы были условно наравне, а Китай — далеко позади. Но они развиваются так быстро, что я не удивлюсь, если очень скоро они догонят или даже превзойдут нас», — добавил он.

«Очень плохой прецедент»

Трамп заявил, что уголовное преследование со стороны действующих властей США создает очень опасный прецедент для политической борьбы в государстве. По его словам, обществу следует дать возможность самому решать, кто должен стать президентом, а не вести судебные тяжбы.

«Как только подобный прецедент создается, он может быть применен и к следующему [кандидату на пост главы государства]. Я считаю, что их [демократов] преследование политического оппонента создает очень плохой прецедент», — заявил Трамп.

В отношении Трампа было возбуждено четыре уголовных дела: о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, о штурме Капитолия и попытке вмешательства в выборы 2020 года ,о ненадлежащем хранении секретных документов.

«Худшая инфляция за 100 лет»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии назвал нынешние темпы роста инфляции худшими за столетие.

«У нас, я думаю, у нас самая худшая инфляция за 100 лет», — сказал он, отметив, что не верит официальным данным.

По мнению Трампа, администрация Байдена при подсчете темпов инфляции «не учитывает многие параметры, которые должны быть включены». Во время интервью Маск выразил готовность войти в состав комиссии по урезанию госрасходов для борьбы с инфляцией.