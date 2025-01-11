Погода на Крещение в Москве, как и многих регионах России, будет теплой из-за очередной оттепели. Об этом RTVI рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Он отметил, что аномально высокие температуры наблюдаются почти по всей стране.

По словам эксперта, в начале предстоящей недели тепло сменится кратким «предстароновогодним» периодом похолодания — впрочем, морозами это можно будет назвать разве что в контексте нынешней зимы.

«В Москве с понедельника по среду ожидается период зимнего похолодания. Будет так холодно, что все продрогнем», — предупредил Ильин.

При этом существенных осадков в начале следующей недели не ожидается, но 14-15 января, возможно, пройдет небольшой снег, а в целом с понедельника по среду снежный покров увеличится не более чем на 3 см, уточнил специалист.

«Минимальная температура воздуха в ночные часы [в этот период] будет понижаться до минус 2—4 градуса. В дневные часы — от минус 1 до минус 3. По нынешним временам для Москвы это очень холодно, поэтому готовимся к морозам. Это же касается и Подмосковья. Но эти предстароновогодние заморозки продержатся недолго, так как с четверга начнется очередное устойчивое потепление, очередная устойчивая оттепель, которая продлится практически до 20 января», — спрогнозировал синоптик.

Начиная с 16 января днем ожидается до 2-4 градусов тепла, из осадков до конца недели возможны мокрый снег с дождем или мелкий дождь отдельно, сообщил Ильин.

Если раньше на Крещение (в 2025 году празднуется 19 января — прим. RTVI) традиционно прогнозировались морозы, то сейчас стало ясно, что «снижение температуры будет незначительным, поскольку [эта дата] выпадает на период продолжительной оттепели», отметил эксперт.

«Например, 19 января под утро похолодает где-то до минус 2. Но и до 19-го, и после температура будет положительной днем и ночью. Похолодание, возможно, придет в начале третьей декады [января] — до 7-10 градусов по всей Московской области. И далее — снова перспективы теплой погоды», — прогнозирует Ильин.

О погоде на следующую неделю в других регионах России

Положительные аномалии, продолжил Ильин, в ближайшие несколько суток будут наблюдаться «практически по всей территории России, включая Урал, Сибирь и Дальний Восток».

Перед Крещением в Сибири «зима еще будет пытаться совершить попытки наступления», рассказал собеседник RTVI, из-за чего температура в отдельных районах на севере региона (Байкал, Таймыр и так далее) может опуститься ниже нормы. То же касается и Приморья, добавил синоптик.

«На Дальнем Востоке будет чередование районов с аномально высокими температурами и аномально низкими — такая пятнистая дальневосточная картинка. В отдельных районах (на севере Якутии, в Магадане, например, на Сахалине, на Камчатке) температура ожидается чуть ниже климатической нормы», — уточнил Ильин.

При этом в центральных и южных районах Якутии температура будет выше нормы, а на юге Сибири и Урала в течение всей следующей недели «ожидаются очень высокие аномалии» — с превышением на 10—12 градусов, заключил синоптик.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в Москве крещенской ночью ожидается легкий мороз (1-3 градуса ниже нуля), а по области — до 6 градусов со знаком «минус». Днем будет оттепель с «очень теплой» погодой выше нормы на 6-7 градусов. По словам эксперта, из-за аномально теплой зимней погоды в Перми была зафиксирована рекордная температура — 9,8 градуса.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила «Известиям», что с середины следующей недели в столичном регионе ожидается оттепель, и на Крещение тоже будет тепло.

В Ульяновской области спасатели регулярно мониторят толщину льда на водоемах, но местные СМИ уже предупреждают, что Крещенские купания «под угрозой». Их возможную отмену анонсировали и власти Башкирии. В Оренбурге иордани для погружения в ледяную воду до сих пор не начали оборудовать, но местные жители связывают это с продолжающимся ремонтом набережной после паводка. В Новосибирске на Крещение ждут традиционной для последних лет погоды — сравнительно теплой для региона (не холоднее -10 градусов0, но снежной.