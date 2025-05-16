Команда Александра Овечкина Washington Capitals вылетела в пятом матче серии плей-офф в NHL. Столичный клуб проиграл в домашнем матче команде Carolina Hurricanes со счетом 3:1. Серия игр между командами завершилась со счетом 4-1.

На 59-й минуте встречи российский форвард “Каролины” Андрей Свечников забросил победную шайбу, ставшую роковой для «Вашингтона». Это его восьмой гол в розыгрыше кубка Стэнли.

Гости довели счет до разгромного благодаря пустым воротам в конце матча. Голы забили Джордан Стаал и Сет Джарвис. Единственную шайбу на счет хозяев записал Энтони Бовилье.

“Это ужасно. Я сказал игрокам это. Да, это действительно ужасно, потому что казалось, что эта команда способна на что-то особенное — возможно, дойти до финала Кубка и пошуметь”, — сказал после игры тренер Capitals Cпенсер Карбери.

Капитан Washington Capitals 39-летний Александр Овечкин очков в этом матче не набрал.

«У нас особенная команда, и, безусловно, у нас были свои шансы. Может, мы не реализовали их, может, удача была не на нашей стороне, потому что, по-моему, мы не играли плохо. У нас было много отличных моментов, чтобы выйти вперёд, но это тяжело», — заявил российский форвард, который в этом сезоне побил рекорд Уэйна Гретцки (895 шайб) по забитым голам в регулярных играх.

Для еще одного россиянина, 23-летнего защитника ‎Александра Никишина, этот матч стал дебютным за “Каролину”.