Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Тампа-Бэй Лайтнинг». Для россиянина эта шайба стала 884-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Тампы». В составе победителей голевую передачу сделал российский форвард Никита Кучеров, продлив серию с набранными очками до трех встреч.

Александр Овечкин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 884. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы. Таким образом, отставание Овечкина от рекорда канадца сократилось до 10 шайб. Для установления абсолютного рекорда россиянину нужно забить 11 голов.

НХЛ на своем сайте обновила прогноз даты, в которую Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. Так, при средней результативности нападающего «Вашингтона» в текущем сезоне, которая составляет 0,7 шайбы за игру (31 гол в 44 матчах), ожидается, что он побьет рекорд в матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» 3 апреля. Если же учитывать среднюю результативность россиянина за всю карьеру (0,6 гола за игру), то рекорд может быть побит 11 апреля — в этот день команда Овечкина также должна сыграть с «Каролиной».

Овечкин забросил пять шайб в пяти играх после возобновления чемпионата. Всего в текущем сезоне он набрал 48 (31+17) очков в 44 играх регулярного чемпионата. Такой результат позволил Овечкину побить рекорд по очкам среди россиян в возрасте 39+ лет, пишет «Чемпионат.com». По этому показателю форвард обошел бывшего игрока «Детройт Ред Уингз» Игоря Ларионова, у которого было 47 очков.

В то же время Овечкин удерживает рекорд НХЛ по голам в марте (155). Второе место по этому показателю занимает Гретцки (144). Ближайшим преследователем среди действующих хоккеистов является канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби (104).

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 87 очков после 60 матчей. «Тампа» с 74 очками после 59 игр располагается на третьей строчке в Атлантическом дивизионе.

Свой следующий матч «Вашингтон», сохраняющий лидерство в турнирной таблице Столичного дивизиона (87 очков после 60 матчей), проведет в ночь на 4 марта по московскому времени дома против «Оттавы». До конца текущего регулярного чемпионата столичный клуб проведет еще 22 матча.