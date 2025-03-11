Капитан «Вашингтон Кэпиталз» 39-летний Александр Овечкин не планирует продлевать контракт с клубом НХЛ и намерен вернутся в московское «Динамо», воспитанником которого является. Об этом он сообщил в интервью «Спорт-Экспрессу».

Овечкина спросили, есть ли у него решение о планах после окончания следующего сезона, когда завершится действующий контракт с «Вашингтон Кэпиталз».

«Посмотрим. Скорее всего, да, в «Динамо». Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», — заявил спортсмен.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает летом 2026 года. На вопрос, продлит ли он соглашение с клубом, нападающий ответил: «Думаю, нет».

Овечкин дебютировал в составе основной команды «Динамо» в 2001 году. До отъезда в НХЛ он провел в составе «бело-голубых» четыре сезона, став чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

Тем временем Овечкину осталось восемь голов до повторения снайперского рекорда НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки. На счету россиянина 886 голов, канадца — 894. До конца сезона осталось 18 игр.