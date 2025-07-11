Блогер Мария Шалаева из Екатеринбурга похвасталась полетом в закрытый уже три года аэропорт Ростова-на-Дону на военном самолете с неназванным возлюбленным. Когда на видео обратили внимание журналисты, она удалила публикации — но они уже разошлись по соцсетям и вызвали волну возмущения. Кто и как отреагировал на скандальный контент — в материале RTVI.

«Не для всех»

Мария Шалаева — 23-летняя блогер из Екатеринбурга, разведена, воспитывает ребенка, в соцсетях рассказывает о жизни «в кайф». В одном из последних видео девушка сообщила, что состоит в отношениях с человеком «из Кремля» и благодаря ему попала в аэропорт Ростова-на-Дону, который уже три года не принимает гражданские рейсы из-за СВО.

«Кто там говорит, что самолеты в Ростов не летают? Летают. Просто не все и не у всех. В общем, улетела я снова в Ростов», — с этих слов начиналось видео, опубликованное Шалаевой.

Блогер выложила видео, снятое в салоне военного самолета, и показала летевшего с ней трехлетнего сына, добавив, что летчики угостили его чипсами. Из ее рассказа следовало, что в аэропорту Платов их с ребенком и «Мистером Х» встретила дорогая иномарка.

Когда на публикации обратили внимание журналисты, девушка их удалила, но к тому времени контент уже был скопирован. Его перепечатал, в частности, телеграм-канал Baza. Он же, изучив соцсети Шалаевой, выяснил, что в январе она уже летала в Платов со своим возлюбленным. Тогда блогер рассказывала, что поездка стала для нее неожиданностью, поэтому ей даже пришлось отменять запись на маникюр в Екатеринбурге, но спутник записал ее к мастеру в Ростове-на-Дону.

«Человек Кремля! Надежность — 200%»

Подписчики спрашивали Шалаеву, с кем она путешествует. Блогер рассказала, что у них с возлюбленным отношения на расстоянии, и иногда они не видятся по две недели, но она готова с этим смириться. Девушка уточнила, что ее избранник «не из Екб», не военный и не сотрудник ФСБ.

«Наши Екб-шные женихи совсем не вызывают доверия. То ли дело — человек Кремля! Надежность — 200%. Я теперь знаю, кто он, но говорить нельзя! Думаю, семья на данном этапе ему точно не нужна, он не живет на одном месте, он за неделю столько точек России посещает, такое ни одной женщине не понравится». — поделилась она.

Шалаева также показала видео из ресторана «Магадан», где для них с «мистером Х» включали «их песню». Журналисты ростовского издания 161.ru обратились к блогеру за комментариями, но она не ответила на запрос.

«Прокатить ****** на военной технике — это в армии святое»

Автор телеграм-канала Fighterbomber — бывший военный штурман и бомбардировщик — объяснил, что военнослужащие и их родственники «могут совершенно бесплатно перемещаться» на бортах военно-транспортной авиации (ВТА) и «делают это совершенно законно испокон веков». Такие полеты возможны, по его словам, не только для членов семей военных, но и «при определенных знакомствах».

«А уж прокатить своих ****** [любовниц] на военной технике — так это в армии вообще святое. Поэтому мне эта суета вообще неясна», — поделился военблогер.

Он добавил, что обычно в таких случаях рейсы ВТА — грузовые или военно-транспортные — используются в качестве попутки и не предполагают никакого комфорта. Более того, такой самолет может изменить маршрут «прямо в воздухе — и вы вместо Ростова прилетите в Андырму, и там вам экипаж помашет ручкой».

Ответственность за этих «внештатных» пассажиров несет командир экипажа, утверждает Fighterbomber. По его словам, «явный залет» на снятом Шалаевой видео — только присутствие посторонних лиц в кабине пилотов, но при этом не было «признаков вмешательства в управление или работу экипажа».

Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских заявил RTVI, что правоохранительные органы должны провести проверку по факту опубликованного Шалаевой контента с военного борта и из закрытого аэропорта — и в случае выявления нарушений законодательства привлечь блогершу к ответственности.

«Территория этого аэропорта близка к зоне соприкосновения, и если выполняются определенные вылеты, полеты — все по согласованию с Минобороны», — напомнил депутат.

По его словам, попытка Шалаевой замять историю, удалив видео и другой контент о полете, не защитит ее от возможного наказания, поскольку «интернет помнит все, хоть заудаляйся».

«Кто-то за это поплатится»

Военный летчик и эксперт Владимир Попов подтвердил, что родственники военнослужащих имеют право летать с ними на военных самолетах.

«Есть и приказы, есть и указания, как мы осуществляем такие полеты. Кто-то в командировку летит, кто-то на лечение, кто-то возвращается из госпиталей в места постоянной дислокации. В том числе и члены семьи летают», — объяснил он 161.ru.

Однако в текущей военно-политической обстановке распространять информацию об этих «исключительных мерах», как сделала Шалаева, недопустимо, считает Попов. По его оценке, своим хвастовством блогер навредила тем, кто действительно физически нуждается в подобных перелетах, — например, волонтерам, которые оперативно доставляют грузы.

«Конечно, кто-то за это поплатится. Найдут, какой это был самолет, где она была, и этих ребят накажут. Будут неприятности. Вот в чем дело. Этого не должно было быть изначально», — выразил уверенность эксперт.

Теперь же, предположил Попов, на такие рейсы будут «смотреть косо», а если скандал дойдет до министра обороны России, он «даст по шапке за такой слабый контроль».

«Папик тоже найден»

Fighterbomber утверждает, что «мистера Х», благодаря которому блогер попала на военный борт и в закрытый аэропорт, вычислили, а экипаж самолета «от полетов отстранен и будет подвергнут обструкции и прочим строям шпицрутенов».

«Всем экипажем идут на ковер к командующему и по отработанной схеме. <…> Папик тоже найден. <…> Пришли и к “папику”. Прям на работу. А вы говорите…» — поделился военблогер.

Публикация Шалаевой — повод для проверки Департаментом военной контрразведки, написал в своем телеграм-канале журналист Андрей Медведев.

«Военная тайна? Секретность? Не, не знаю, не слышала, я блогерка, я девушка. Представляю, сколько всякой информации СБУ и западные разведки получают просто на мониторинге соцсетей», — возмутился он.

Медведев сравнил Шалаеву с теми россиянами, которые вопреки запретам и разъяснениям властей продолжают снимать и публиковать в соцсетях фото и видео с последствиями атак беспилотников.

«Берите в любовницы умных женщин»

Телеграм-канал «Два майора» задался вопросом, зачем «какая-то дама» публикует в Сети видео с военного самолета.

«Ну слетала “по знакомству” на военном борту куда-то, зачем в интернет вываливать-то наряду с глубокомысленными кадрами подтягивания трусов на шезлонге? Товарищи, берите в любовницы умных женщин. Вот такие вот доведут вас до цугундера», — предупредил автор публикации.

Телеграм-канал Hard Blog отметил, что «военачальники всегда везли содержанок и прочих любовниц в штабных вагонах, и всегда на это смотрели сквозь пальцы», просто раньше не было соцсетей, куда эти дамы смогли бы «выкладывать фотки и видео из генеральского купе, чтобы похвастать перед менее пронырливыми товарками».

Автор поста считает, что «мистер Х», благодаря которому Шалаева слетала в Ростов, не просто так уклоняется от афиширования своих отношений с ней.

«Просто баба-дура, не умеет держать язык за зубами и не понимает, что <…> не стоит вываливать в интернет. А что, много сейчас умных людей? <…> На умных женятся, тупых таскают с собой в обозе», — пишет Hard Blog.

С ним согласился основатель «Мужского государства»* Владислав Поздняков. По его словам, Шалаева — это «какая-то безработная инста-цаца», которая при этом летает на самолетах Министерства обороны, «фотографирует какие-то карты, вкусно кушает и ни в чем себе не отказывает».

«Ну я как бы понимаю, что да, мужики <…> есть деньги, есть влияние, есть власть, я и сам люблю красивых женщин, но вы можете хотя бы всё это в Сеть не вываливать? И своим любовницам это передать», — призвал он.

«Угрожала отправить на СВО»

Со своим теперь уже бывшим мужем Сергеем Шалаева развелась в декабре 2024 года, пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на родственников экс-супругов. По их словам, мужчина делился, что после появлений у Марии нового партнера они стали чаще ругаться — в том числе и из-за ее полетов на самолетах Минобороны вместе с сыном.

«Я в шоке, что это допускают, что гражданские люди и тем более дети летают на военных самолётах. Мария мне сама прислала фотографии с самолёта, чтобы похвастаться. А сегодня я должен был забрать ребёнка, но Мария мне сказала, что он вдруг заболел», — пожаловался Сергей.

Его родственники рассказали, что в ходе ссор блогерша якобы угрожала добиться отправки бывшего мужа на СВО. Сам он утверждает, что предлагал Марии отдать ему ребёнка и строить свою личную жизнь, но та отказалась.

* Решением Верховного суда признано экстремистским и запрещено в России