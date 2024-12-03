Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за то, чтобы потребовать от президента Юн Сок Ёля отменить чрезвычайное военное положение, которое он ввел с целью избежать импичмента. Согласно Конституции республики, военное положение должно быть отменено, если этого потребовало парламентское большинство, напоминает агентство «Рёнхап».

Трансляцию из зала заседаний южнокорейского парламента ведет национальный телеканал YTN. В его сообщении говорится, что отмену военного положения поддержали все 190 депутатов, которые присутствовали на голосовании.

Спикер парламента У Вон Сик пообещал: «Мы будем защищать демократию вместе с народом». Он заявил, что в соответствии с резолюцией, принятой депутатами, президент должен немедленно отменить военное положение, которое с этого момента считается «недействительным».

Статья 77, параграф 5 Конституции Южной Кореи гласит: «Когда Национальное собрание требует отмены военного положения с одобрения большинства зарегистрированных членов, президент должен отменить это положение».

Председатель Национальной ассамблеи также попросил военных и полицию немедленно покинуть здание и территорию парламента, выразив надежду на то, что люди будут чувствовать себя в безопасности.

После его выступления YTN передал, что военные и полиция уходят, а собравшиеся рядом со зданием Национальной ассамблеи жители столицы криками приветствуют решение депутатов.

Мэр Сеула О Се Хун после экстренного совещания городской администрации заявил, что отменяет запланированную на сегодня поездку в Индию и Малайзию, чтобы лично позаботиться об обеспечении безопасности граждан.

Объявляя в Южной Корее военное положение впервые с 1980 года, президент страны Юн Сок Ёль обосновал свое решение необходимостью уничтожить «бесстыдные просеверокорейские антигосударственные силы». Вскоре после его выступления ИА «Рёнхап» со ссылкой на военных заявило, что деятельность парламента и политических партий запрещена, а СМИ взяты под контроль командования военного положения.

Начальник штаба армии Южной Кореи генерал Пак Ан Су, назначенный главой этого командования, выпустил указ «в целях защиты демократии и безопасности граждан от антигосударственных сил, угрожающих стране». В тексте документа говорилось, что «вся политическая деятельность, включая связанную с Национальной ассамблеей, региональными ассамблеями, политическими партиями, созданием политических организаций, митингами и протестами, запрещена».

Кроме того, указ предусматривал контроль командования над всеми СМИ и другими изданиями, а бастующим врачам-стажерам предписывал вернуться к работе в течение 48 часов.

«Запрещены акты отрицания свободной демократии или попытки подрывной деятельности; запрещены фейковые новости, манипулирование общественным мнением и ложные подстрекательства», — заявил Пак.

В его указе говорилось, что лица, нарушающие правила военного положения, могут быть подвергнуты обыскам и арестам без ордера. Генерал в качестве главы командования получил полномочия на введение «особых мер». В соответствии с законодательством Южной Кореи он подчиняется министру обороны, но напрямую подконтролен президенту на время действия военного положения.