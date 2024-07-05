В российских городах отменили кинопоказы YouTube-шоу «Подземелья Чикен Карри» (ПЧК) с участием комика Александра Гудкова, которые должны были пройти 7 июля. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и депутат Госдумы Александр Хинштейн назвали юмориста русофобом и обвинили его в сборе средств для украинской армии. В военных блогах заговорили о необходимости вернуть цензуру. Подробности — в материале RTVI.

Почему показы потребовали отменить

Шоу ПЧК «Черное небо вампиров» должны были показывать кинотеатры сетей Mori Cinema, «Киномакс» и «Синема Парк» в 55 городах. В начале июля активисты движения «Сорок сороков» обратились в Минкульт с просьбой отменить сеансы, поскольку «одним из выгодоприобретателей является лицо, откровенно поддерживающее террористический режим».

Мизулина заявила, что попросит Генпрокуратуру провести проверку в отношении Гудкова. Она назвала комика «русофобом, который высказывался против СВО, призывал донатить на ВСУ, заявлял, что ему стыдно родиться 24 февраля».

24 февраля 2022 года, когда на Украине началась военная операция, Александр Гудков разместил в своем инстаграме (принадлежит Meta*) черный квадрат с подписью «Мне стыдно, что я родился в этот день», и антивоенным хэштегом.

Глава Лиги безопасного интернета также припомнила Гудкову пародию на песню SHAMAN (настоящее имя ― Ярослав Дронов) «Я русский» (в пародийной версии ― «Я узкий»), выразив мнение, что тем самым юморист «оскорбил людей по признаку принадлежности к русской нации».

«Список его антироссийских достижений можно продолжать бесконечно. Почему этот деятель до сих пор не признан иноагентом?» — написала Мизулина в телеграм-канале.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн назвал Гудкова «человеком, который публично осуждает Россию и направляет гонорары от зарубежных концертов на поддержку ВСУ».

К одной из своих записей парламентарий прикрепил репост видео с концерта, во время которого со сцены звучали призывы помогать украинским беженцам. Гудков фигурирует в опубликованных фрагментах, но призывы о помощи Украине произносит другой человек.

Хинштейн также обратился к сети «Киномакс», назвав ее действия противоречащей политике государства.

«Нужны ли нам такие кинопрокатчики? Не уверен», — написал депутат.

Парламентарий призвал владельцев сети «определиться: хотят ли они дальше работать в России», и «добровольно» отменить показы шоу ПЧК. В противном случае, по словам Хинштейна, «придется провести ревизию всех показываемых киносетью фильмов» на предмет организации показов без прокатного удостоверения (ст. 14.58 КоАП).

Актриса и телеведущая Яна Поплавская возмутилась, что кинотеатры предоставляют площадку для «русофобов и спонсоров киевского режима и друзей [президента Украины Владимира] Зеленского». Она также задалась вопросом, почему федеральные каналы «стыдливо молчат про голубых комиков, помогающих украинским террористам убивать русских детей».

Военный волонтер Роман Алехин, комментируя заявления в адрес Гудкова, предложил в качестве «ментальной защиты» россиян ввести лицензии для организаций, которые работают в культурной сфере, и аккредитацию мероприятий. В случае нарушений лицензии нужно отзывать, считает он.

«Да — это цензура, но а как иначе, когда основную войну враг развернул в ментальной сфере? <…> Да, это плохо, можно поискать и другие варианты, но это надо делать, потому что мы может и вытянем СВО, но в ментальной войне мы несем поражение за поражением», — написал Алехин.

В августе 2023 года глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Александра Гудкова на предмет финансирования ВСУ и «при наличии оснований» признать его иноагентом. В его обращении утверждалось, что комик выступает против военной операции, но «зарабатывает в России деньги» и дает концерты в «недружественных странах», «гонорары за которые переводятся на нужды ВСУ».

Что сказали в Минкульте и кинотеатрах

К вечеру 3 июля показы выпуска «Подземелий Чикен Карри» отменили в Тольятти, Мытищах и Череповце, позже к списку присоединился Севастополь.

«Справедливо возмутились наши неравнодушные земляки, увидев это имя [Гудкова] в афише. Мы с коллегами связались с руководством данной киноорганизации [Mori Cinema] и были услышаны», — написал на своей странице во «ВКонтакте» начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Он призвал другие кинотеатры региона тоже отменить сеансы и «впредь внимательней подходить к подбору контента для показа».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что получил «десятки комментариев» из-за появления афиш с именем Гудкова. «Люди возмущены и их эмоции справедливы. <…> Во время проведения специальной военной операции нужно особо внимательно подходить к выбору репертуара в Городе-Герое», — отметил он.

В пресс-службе Минкультуры заявили, что создатели проекта «Подземелье Чикен Карри» «Черное небо вампиров» не подавали заявление на выдачу прокатного удостоверения.

Сеть «Киномакс» 5 июля объявила об отмене показов шоу ПЧК. В организации объяснили, что «не обладали и не обладают должной информацией о противоправных действиях со стороны создателей фильма, поскольку они отсутствуют в списках иноагентов и экстремистов, не находятся под следствием».

Команда студии «Чикен Карри» пообещала выступить с обращением позже, поскольку ей «надо разобраться в этой волне необоснованных слухов и обвинений». «Всем участникам этого странного процесса желаем ментального здоровья!» — говорится в публикации в телеграм-канале создателей проекта.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена