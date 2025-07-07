Министерство юстиции России отклонило заявку на официальную регистрацию политического объединения «Другая Россия Э.В. Лимонова». Члены организации заявили, что подобный исход был ожидаем, отметив, что за всю историю существования нацболов российские власти никогда не допускали их к участию в парламентских выборах. Решение Минюста в беседе с RTVI прокомментировал один из лидеров партии Михаил Аксель.

30 ноября 2024 года состоялся учредительный съезд партии, где было принято решение о подаче документов на государственную регистрацию. 30 мая 2025 года уполномоченные представители организации — Александр Аверин, Михаил Аксель и Михаил Галяшкин — направили полный пакет необходимых документов в Минюст. Через месяц ведомство ответило отказом.

Среди формальных оснований для отказа указаны в числе прочего несоответствие оформления заявления установленным требованиям (шрифт Courier New черного цвета, 18 кегль) и отсутствие интервала между серией и номером паспорта заявителей.

Политический совет партии расценил решение Минюста как «политически мотивированное». Представители организации заявили, что «Другая Россия Э.В. Лимонова» действует в строгом соответствии с российской Конституцией и действующим законодательством. Несмотря на отказ в регистрации, партия намерена продолжать свою политическую деятельность.

«Считаем, что причины, по которым Минюст отказал, являются необоснованными и неотражающими сути политической деятельности в Российской Федерации, но это кажется действительно очень глупым, когда есть федеральная организация, у которой есть представительства более, чем в половине регионах Российской Федерации, люди провели съезд, хотят легально зарегистрироваться как политическая партия, им отказывают из-за того, что у них неверный шрифт, хотя таких норм по положению именно регистрации политических партий нет <…>

Мы, в любом случае, будем продолжать нашу легальную деятельность. Партию Лимонова невозможно отменить какими-то бумажками, это показывает и наш политический путь, и ее деятельность после смерти Лимонова. Особенно, конечно, забавно наблюдать над вот этой ротацией элит, про которую нам говорят, про замену этой элит, по поводу того, что у нас должны люди, которые принимают участие в специальной военной операции, находиться в органах власти», — заявил корреспонденту RTVI один из руководителей партии Михаил Аксель.