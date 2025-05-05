Советский районных суд Ханты-Мансийского автономного округа Югры взыскал с АО «ФПК» (дочерняя компания ОАО «РЖД») 275 тысяч в пользу пассажиров, которые более двух суток ехали в вагоне без электричества, воды, вентиляции и туалетов, стало известно RTVI. Выигранные иски на подобную сумму — чрезвычайная редкость.

Из материалов дела следует, что в июне 2024 года семья М.А Дувалкиной (в том числе и двое несовершеннолетних детей) решила провести отпуск в Адлере. Для того, чтобы попасть на курорт, Дувалкина купила на всех членов семьи электронные билеты на поезд № 523, следовавший от Екатеринбурга до Адлера. Общая сумма билетов составила 51 361 рублей.

При посадке в поезд семья заметила, что в их вагоне «очень душно, все окна в купе завешаны шторами блэкаут, везде грязь и пыль». На вопросы о состоянии вагона проводник отвечал, что «не успел прибрать, а кондиционеры заработают после того, как тронется поезд».

Однако, согласно материалам дела, после отправления кондиционеры и вентиляция не заработали, а в вагоне стояла «невыносимая жара». Для того, чтобы хотя бы немного охладиться и подышать свежим воздухом, пассажиры вагона были вынуждены на каждой остановке выходить на перрон. Кроме того, в вагоне не было электричества и освещения, а также не работали биотуалеты. Из-за этого «в первый день поездки унитазы были заполнены, в вагоне стоял отвратительный запах, а пассажиры были вынуждены ходить в туалет в соседние вагоны». Из-за отсутствия электричества также не работал титан, и за кипятком отправлялись «к соседям». Не было и питьевой воды.

На станции Ртищево одному из находившихся в вагоне детей вызвали медиков, а для проверки прибыл следователь из линейного отдела. Однако неисправным вагон так и прибыл к месту назначения. В материалах дела также говорится, что пассажиры вагона составили коллективную претензию, которую вручили начальнику поезда, но недостатки не были устранены. В ответ на претензию Уральский филиал АО «ФПК» прислал письмо, в котором компания приносила извинения и предлагала пассажирам пройти регистрацию в программе лояльности «РЖД бонус» для начисления 2000 баллов.

Спустя несколько месяцев после поездки, в ноябре прошлого года, Дувалкины направили в адрес «ФПК» претензию с требованием уменьшить стоимость оказанной услуги и компенсировать моральный вред. В компании выполнять требования отказались, после чего семья обратилась в суд, который постановил взыскать с «ФПК» неустойку в размере 275 514 тысяч рублей.