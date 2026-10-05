Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Славы и чести I степени. Награду приурочили к 50-летию главы республики, говорится на сайте Московского патриархата.

В послании Кирилл назвал Кадырова «волевым, целеустремленным и ответственным лидером», который неустанно заботится о регионе и его жителях. Он также отметил добрые отношения руководства Чечни с Грозненской епархией и выразил надежду на их развитие.

«Отрадно отметить, что Чеченская Республика, преодолев немало испытаний, смогла достичь значительных успехов в социально-экономической сфере, в обеспечении безопасности, созидании межрелигиозного мира и гражданского согласия», — говорится в поздравлении.

Глава РПЦ пожелал юбиляру крепости сил, помощи Всевышнего и успехов в дальнейших трудах на пользу Отечества.

Орден Славы и чести учрежден в 2004 году. Им награждают глав государств и правительств, руководителей международных организаций, глав церквей и конфессий, государственных и общественных деятелей «за значительный вклад в межцерковное и межрелигиозное сотрудничество, в дело укрепления мира и дружбы между народами».

Кадыров отмечает юбилей 5 октября. В тот же день он вступил в должность главы Чечни после сентябрьских выборов, на которых, по официальным данным, получил 99,85% голосов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерала армии. 3 октября директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни в Грозном погоны офицера и краповый берет.

Генерал армии уступает по старшинству только маршалу России, а краповый берет — высший знак отличия спецподразделений ведомства. Кадыров, в свою очередь, присвоил Золотову звание Героя Чечни.