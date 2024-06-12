Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий заявил в программе RTVI «Легенда», что участвовал в выборах, чтобы создать «угар».

«Я использовал выборы как бесплатную пиар-площадку для продвижения наших идей, чтобы в стране было веселье, угар, чтобы, благодаря этому примеру или какому-то успеху этих простейших идей, людей направить на созидание», — сказал Троицкий.

В 2012 году Сергей Троицкий баллотировался в мэры подмосковного города Химки. Он обещал устроить «Лас-Вегас» на берегу Москвы-реки, а каждому мужчине в Химках выдать по автомобилю, чтобы они могли «в промышленных масштабах поднимать рождаемость». На выборах Троицкий набрал 2,46% голосов.

На следующий год он выдвинулся в мэры города Жуковский в Подмосковье и набрал 2,29%. Позже музыкант признался, что заплатил пяти тысячам избирателей по 2 тыс. руб. Троицкий утверждал, что люди, получив деньги, могли обмануть и не проголосовать за него, но у них остались приятные воспоминания.

В 2013 и 2018 годах Троицкий объявлял, что будет баллотироваться в мэры Москвы, однако кандидатом не стал. Он собирался выделить на столичных дорогах полосы для блондинок и отправить москвичей колонизировать Марс.