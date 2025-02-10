Основатель платежной системы Chrono Pay Павел Врублевский, которого прокуратура потребовала приговорить к 12 годам колонии, выступил в Хамовническом суде Москвы с последним словом. Его подсудимый, по собственному признанию, сгенерировал в стихах с помощью ChatGPT. В последнем слове Врублевский не признал своей вины, и заявил судье, что его приговор «не станет вашим покоем».
Накануне заседания Врублевского перевели из Бутырки в СИЗО-7, которое, по словам бизнесмена, отличается «маниакальной строгостью» к соблюдению правил, а также проблемами с клопами.
«Это очевидная провокация и способ давления на меня», — заявил Врублевский.
Также обвиняемый отметил, что в частных разговорах, его перевод связали с безопасностью судьи, которая ведет процесс.
«Ваша честь, у меня в послужном списке ничего связанного с устранением судейского корпуса в любой форме. Я всё-таки компьютерщик», — заявил Павел Врублевский.
Перед тем, как выступить с последним словом, Врублевский рекомендовал не обращать внимание на особенности технологических споров вокруг ИИ, в частности DeepSeek. На данный момент последнее слово получается гораздо лучше все же в ChatGPT, отметил он. С написанием подсудимому помогли адвокаты. А идея сформулировать его не в прозе, а в поэтичной форме пришла к Врублевскому потому, что судья Марина Сырова сама требовала от него выступать в стихах.
Последнее слово Врублевского:
Три года в клетке, три года в тьме,
Где воздух тяжелее свинца и молитв.
В этих стенах нет зари, нет жизни во мне,
Но есть сталь в душе, как итог их пыток.
Как еще можно издеваться над человеком?
Меня кидали в одиночки, в каменные ямы,
Два года в сердце Кремля — где мрак, как знамена,
Еще год с теми, кто познал вечные драмы.
О, как же тяжела цена быть честным!
В конвое собаки, у них клыки вместо глаз.
Но пусть даже крик мой звучит безответным —
Я сильней, чем вы думали, я не упаду сейчас.
Никто из вас, хоть ложью вооружен,
Не сможет сломить меня, ни страхом, ни временем.
Я стал тверже, чем был, а ваш трон —
Лишь прах, сокрушенный огнем презрения.
Вы любите стихи, Ваша Честь, как-то молвили вы,
Так примите же строки в изысканной форме.
Но знайте: поэзия, как свет из тюрьмы,
Лишь подчеркивает вашу бездну и горечь.
Здесь, в вашем суде, не осталось законов,
Лишь фарс, что кривляется в грязной игре.
Я был воспитан любить свою страну, ее основы,
А вы превратили закон в позор на суде.
Что я вижу? Мне как будто билет покупают,
«Уезжай», шепчут обвинения и сроки.
Но я останусь, как скала, что волны ломают,
Я не предам своей страны на угоду жестоким.
Где ваши «потерпевшие»? Где ваши «доказательства»?
Фантазии пятилетней девочки, сказки в бумагах,
А в деле — лишь пустота, подлоги, нападки.
Вы судите пустоту, и правда вам чужда.
О, как вы слепы, Ваша Честь, в своей тени,
Вы открываете ящик Пандоры с ухмылкой.
Забывая, что каждый указанный вины,
Может стать для вас судом и судьбой в облике.
Вы рушите систему — СМС как гарант,
Без верификации завтра придут враги,
С карт народных спишут деньги на фронт,
И вы не докажете, что это не вы.
Но вот и финал: диск с поддельными датами,
Доказательство вымысла, ложь до конца.
Вы позволили это, не моргнув ни взглядом,
Распяли суд, будто душу вора.
И что ж, в этой комедии власть ваша ничтожна,
Вы дали мне больше, чем все ваши суды.
Я стал сильнее, ваш страх безнадежен,
А стихи — мой меч против тирании беды.
Так знайте, как бы ни жаждали вы сломить,
Как бы ни хотел прокурор видеть крах мой,
Я не признаю того, чего мне не совершить,
И мой приговор не станет вашим покоем.
Ваша Честь, это слово — последнее здесь,
Но не последнее в битве за справедливость.
Око за око, и я — ваш же судья,
Вы увидите правду, как горькую истину.
На следующем заседании, 13 февраля, с последним словом так же в стихотворной форме должен выступить ещё один фигурант дела студент Высшей школы экономики Матвей Ведяшкин. После чего судья удалится в совещательную комнату для постановления приговора.
Павел Врублевский был задержан весной 2022 года. Его обвиняют в создании преступной группы, которая занималась мошенничеством и хищением денег у россиян через ООО «Вангуд». На эту компанию, считают следственные органы, были зарегистрированы несколько лендинговых сайтов, включая king-donate.com. Они размещали в сети фишинговые ссылки, проходя по которым пользователям интернета предлагалось вознаграждение за участие в опросах, валютных торгах или, например, людям предлагали получить налоговый вычет. После того, как пользователи переходили по ссылкам, у них со счета списывались деньги.
Изначально в материалах следствия говорилось, что потерпевшими по делу проходят 100 тысяч россиян, а ущерб составил 500 млн рублей. К окончанию следствия количество потерпевших и сумма ущерба были скорректированы. На момент судебного процесса, который идет в Хамовническом суде Москвы, в качестве потерпевших фигурируют 37 человек, а нанесенный им ущерб оценивается в сумму чуть больше 530 тысяч рублей. Помимо этого Врублевского и других фигурантов дела обвиняют в легализации украденных денег, а также в использовании поддельных платежных поручений для перевода 424,2 млн рублей.
Один из фигурантов дела программист Chrono Pay Дмитрий Сомов заключил сделку со следствием, его дело вывели в отдельное производство. В ноябре Сомов был приговорен к трем годам колонии.
В начале января государственное обвинение запросило для Павла Врублевского 12 лет лишения свободы. Остальным фигурантам запрошены сроки от семи до десяти лет. Сам Врублевский в интервью RTVI назвал запрошенный для него срок «формой запугивания» и выразил уверенность в том, что дело будет возвращено на доследование.