Основатель платежной системы Chrono Pay Павел Врублевский, которого прокуратура потребовала приговорить к 12 годам колонии, выступил в Хамовническом суде Москвы с последним словом. Его подсудимый, по собственному признанию, сгенерировал в стихах с помощью ChatGPT. В последнем слове Врублевский не признал своей вины, и заявил судье, что его приговор «не станет вашим покоем».

Накануне заседания Врублевского перевели из Бутырки в СИЗО-7, которое, по словам бизнесмена, отличается «маниакальной строгостью» к соблюдению правил, а также проблемами с клопами.

«Это очевидная провокация и способ давления на меня», — заявил Врублевский.

Также обвиняемый отметил, что в частных разговорах, его перевод связали с безопасностью судьи, которая ведет процесс.

«Ваша честь, у меня в послужном списке ничего связанного с устранением судейского корпуса в любой форме. Я всё-таки компьютерщик», — заявил Павел Врублевский.

Перед тем, как выступить с последним словом, Врублевский рекомендовал не обращать внимание на особенности технологических споров вокруг ИИ, в частности DeepSeek. На данный момент последнее слово получается гораздо лучше все же в ChatGPT, отметил он. С написанием подсудимому помогли адвокаты. А идея сформулировать его не в прозе, а в поэтичной форме пришла к Врублевскому потому, что судья Марина Сырова сама требовала от него выступать в стихах.

Последнее слово Врублевского:

Три года в клетке, три года в тьме,

Где воздух тяжелее свинца и молитв.

В этих стенах нет зари, нет жизни во мне,

Но есть сталь в душе, как итог их пыток.

Как еще можно издеваться над человеком?

Меня кидали в одиночки, в каменные ямы,

Два года в сердце Кремля — где мрак, как знамена,

Еще год с теми, кто познал вечные драмы.

О, как же тяжела цена быть честным!

В конвое собаки, у них клыки вместо глаз.

Но пусть даже крик мой звучит безответным —

Я сильней, чем вы думали, я не упаду сейчас.

Никто из вас, хоть ложью вооружен,

Не сможет сломить меня, ни страхом, ни временем.

Я стал тверже, чем был, а ваш трон —

Лишь прах, сокрушенный огнем презрения.

Вы любите стихи, Ваша Честь, как-то молвили вы,

Так примите же строки в изысканной форме.

Но знайте: поэзия, как свет из тюрьмы,

Лишь подчеркивает вашу бездну и горечь.

Здесь, в вашем суде, не осталось законов,

Лишь фарс, что кривляется в грязной игре.

Я был воспитан любить свою страну, ее основы,

А вы превратили закон в позор на суде.

Что я вижу? Мне как будто билет покупают,

«Уезжай», шепчут обвинения и сроки.

Но я останусь, как скала, что волны ломают,

Я не предам своей страны на угоду жестоким.

Где ваши «потерпевшие»? Где ваши «доказательства»?

Фантазии пятилетней девочки, сказки в бумагах,

А в деле — лишь пустота, подлоги, нападки.

Вы судите пустоту, и правда вам чужда.

О, как вы слепы, Ваша Честь, в своей тени,

Вы открываете ящик Пандоры с ухмылкой.

Забывая, что каждый указанный вины,

Может стать для вас судом и судьбой в облике.

Вы рушите систему — СМС как гарант,

Без верификации завтра придут враги,

С карт народных спишут деньги на фронт,

И вы не докажете, что это не вы.

Но вот и финал: диск с поддельными датами,

Доказательство вымысла, ложь до конца.

Вы позволили это, не моргнув ни взглядом,

Распяли суд, будто душу вора.

И что ж, в этой комедии власть ваша ничтожна,

Вы дали мне больше, чем все ваши суды.

Я стал сильнее, ваш страх безнадежен,

А стихи — мой меч против тирании беды.

Так знайте, как бы ни жаждали вы сломить,

Как бы ни хотел прокурор видеть крах мой,

Я не признаю того, чего мне не совершить,

И мой приговор не станет вашим покоем.

Ваша Честь, это слово — последнее здесь,

Но не последнее в битве за справедливость.

Око за око, и я — ваш же судья,

Вы увидите правду, как горькую истину.

На следующем заседании, 13 февраля, с последним словом так же в стихотворной форме должен выступить ещё один фигурант дела студент Высшей школы экономики Матвей Ведяшкин. После чего судья удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Павел Врублевский был задержан весной 2022 года. Его обвиняют в создании преступной группы, которая занималась мошенничеством и хищением денег у россиян через ООО «Вангуд». На эту компанию, считают следственные органы, были зарегистрированы несколько лендинговых сайтов, включая king-donate.com. Они размещали в сети фишинговые ссылки, проходя по которым пользователям интернета предлагалось вознаграждение за участие в опросах, валютных торгах или, например, людям предлагали получить налоговый вычет. После того, как пользователи переходили по ссылкам, у них со счета списывались деньги.

Изначально в материалах следствия говорилось, что потерпевшими по делу проходят 100 тысяч россиян, а ущерб составил 500 млн рублей. К окончанию следствия количество потерпевших и сумма ущерба были скорректированы. На момент судебного процесса, который идет в Хамовническом суде Москвы, в качестве потерпевших фигурируют 37 человек, а нанесенный им ущерб оценивается в сумму чуть больше 530 тысяч рублей. Помимо этого Врублевского и других фигурантов дела обвиняют в легализации украденных денег, а также в использовании поддельных платежных поручений для перевода 424,2 млн рублей.

Один из фигурантов дела программист Chrono Pay Дмитрий Сомов заключил сделку со следствием, его дело вывели в отдельное производство. В ноябре Сомов был приговорен к трем годам колонии.

В начале января государственное обвинение запросило для Павла Врублевского 12 лет лишения свободы. Остальным фигурантам запрошены сроки от семи до десяти лет. Сам Врублевский в интервью RTVI назвал запрошенный для него срок «формой запугивания» и выразил уверенность в том, что дело будет возвращено на доследование.