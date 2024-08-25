Бизнесмен Павел Дуров вечером 24 августа был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже. По информации французского телеканала TF1, ему будут предъявлены обвинения, связанные с работой Telegram. 39-летнему Дурову грозит до 20 лет лишения свободы, пишет TF1.

Дурова могут привлечь к ответственности как соучастника самых разных преступлений, в том числе мошенничества, терроризма, отмывания денег, торговли детским порно. Позиция следствия якобы базируется на том, что преступники использовали система шифрования сообщений в Telegram в интересах сохранения анонимности. Дуров же при этом отказывался сотрудничать с властями.

«Telegram — это улей криминального контента. Из-за зашифрованных сообщений многие учетные записи в этом мессенджере используются организованной преступностью», — пишет TF1, называя Telegram «платформой номер 1 для организованной преступности».

Бизнесмен будут судить как француза, так как у него есть гражданство этой страны.