Следственный комитет возбудил уголовное дело о финансировании экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ) в отношении 69-летней Марины Курюкиной из подмосковных Мытищ, стало известно RTVI.

По данным следствия, женщина в течение года переводила деньги 58-летней Анне Камениченко, участнице организации «Союз Славянских Сил Руси»*, которая была признана экстремистской и запрещена в России.

Сама Камениченко, которой пенсионерка переводила деньги, в 2022 году тоже была осуждена за участие и финансирование экстремистской организации. В общей сложности, как считают силовики, Курюкина перевела Камениченко через ее сына почти 646 тысяч рублей, и тем самым, как полагает следствие, финансировала экстремистскую деятельность.

На днях дома у пенсионерки провели обыск. У нее изъяли мобильный телефон, флеш-карту и системный блок, содержащие документы союза. С Курюкиной взята подписка о невыезде. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

«Союз Славянских Сил Руси»* был признан экстремистской организацией судом в Коми в 2019 году. Правоохранительные органы запретили это объединение после того, как его «президент» Сергей Тараскин назвал Россию нелегитимной и призвал россиян к госперевороту. Члены организации, в частности, призывали жителей не оплачивать коммуналку и капремонт.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ