Министерство обороны США 14 июля 2025 года объявило о заключении контрактов на общую сумму до $200 млн с компаниями Илона Маска XAI и разработчиком ChatGPT OpenAI. Сделки направлены на создание передовых ИИ-решений для национальной безопасности, что знаменует новый этап в сотрудничестве военных с технологическими гигантами.

Согласно документам Пентагона, XAI получила контракт на $130 млн для разработки «аналитических инструментов на базе ИИ для обработки разведданных», а OpenAI выделено $70 млн на создание «киберзащитных систем следующего поколения». Оба проекта рассчитаны на 18 месяцев с возможностью продления.

«Эти технологии позволят нам обрабатывать данные в беспрецедентных масштабах и скорости», — заявил заместитель министра обороны по науке и технологиям Дэвид Хони в официальном комментарии Bloomberg.

Аналитики отмечают несколько ключевых аспектов сделки: XAI сосредоточится на анализе спутниковых снимков и перехваченных коммуникаций, а OpenAI разработает системы для обнаружения и нейтрализации кибератак, при этом обе компании должны обеспечить «полную прозрачность алгоритмов» для военных аудиторов.

«Это первый случай, когда генеративные ИИ такого уровня будут адаптированы для нужд обороны», — отмечает Мелисса Флэгг, бывший советник Пентагона по технологиям.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. В частности, группа из 50 исследователей ИИ опубликовала открытое письмо с предупреждением о «рисках автономного оружия». В OpenAI заверили, что их технология не будет использоваться в системах вооружений, а представитель XAI заявил о «жестких этических рамках» сотрудничества.

«Мы должны быть уверены, что эти системы останутся под человеческим контролем», — подчеркнула Элизабет Адамс из Центра ответственности ИИ в интервью Bloomberg.

После объявления о контрактах акции связанных с ИИ компаний выросли на 2-4%. XAI начала переговоры о новом раунде финансирования с оценкой в $28 млрд, а в Пентагоне анонсировали создание целого специального подразделения по военному ИИ.

Эксперты тем временем предупреждают о возможных рисках. «Ускоренная милитаризация ИИ может спровоцировать новую гонку вооружений», — считает профессор Стэнфорда Майкл Оуэнс.