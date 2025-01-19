Режим прекращения огня, который должен был вступить в силу в секторе Газа 19 января, пока невозможен из-за невыполнения условий сделки со стороны ХАМАС: палестинское движение не передало Израилю список освобождаемых заложников, сославшись на технические причины.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие не начнется, пока ХАМАС не предоставит список заложников, подлежащих освобождению. С таким предупреждением он выступил всего за час до запланированного начала действия режима прекращения огня, около 08:30 по местному времени. При этом глава правительства Израиля подчеркнул свою приверженность сделке.

Ожидается, что ХАМАС освободит трех заложников позднее сегодня днем в обмен на десятки палестинцев, которых Израиль обещает выпустить из тюрем на первом этапе прекращения огня, длящемся 42 дня.

Израильские военные заявили, что «продолжают атаковать» сектор Газа, поскольку спор с ХАМАС задержал начало запланированного прекращения огня. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил, что перемирие не начнется, пока ХАМАС не передаст израильской стороне имена трех освобождаемых сегодня заложников. По его словам, военные полностью готовы к реализации соглашения о прекращении огня, но также готовы «реагировать, если условия будут нарушены» палестинскими боевиками.

Также в ЦАХАЛ предупредили жителей сектора Газа о том, что они не должны приближаться к израильским войскам и предпринимать какие-либо действия в направлении буферной зоны до официального оповещения о начале действия режима прекращения огня. «Мы призываем вас не направляться в сторону буферной зоны или сил ЦАХАЛ ради вашей безопасности. На данном этапе движение в сторону буферной зоны или движение с юга на север через долину Газа подвергает вас риску. Любой, кто направляется в эти районы, подвергает себя опасности», — заявил представитель Армии обороны Израиля Авичая Адраи в Telegram.

Кроме того, ранним утром 19 января Армия обороны Израиля заявила, что обнаружено тело солдата Орона Шауля, которого удерживали в плену в секторе Газа с 2014 года. «Вчера вечером в ходе спецоперации Шин-Бет [служба безопасности] и Армии обороны Израиля… мы вернули в Израиль тело бойца “Голани” Орона Шауля», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Нетаньяху якобы пообещал своим крайне правым сторонникам, что ЦАХАЛ продолжит военную операцию в секторе Газа после освобождения заложников.

Сделка о прекращении огня, которое должно стартовать 19 января, предусматривает три этапа реализации. На первом, который продлится 42 дня, ХАМАС должен передать Израилю заложников в обмен на заключенных, отбывающих сроки по обвинениям в терроризме. Кроме того, на этом этапе стороны при посредничестве третьих стран (в частности, Египта и Катара) должны согласовать планы двух следующих этапов.