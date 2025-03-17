Атмосферный фронт, который пересекал столичный регион утром 17 марта, принес снегопад и вернул в «состояние зимы». Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RTVI, какой погоды ждать жителям Москвы и области на ближайшей неделе, и когда придет метеорологическая весна.

«Предстоящая ночь будет самой холодной на этой неделе — минимальная температура в Москве будет в пределах -4…-6 градусов, по области — до -9, и хорошо, что землю прикрыл снежок», — сказала Позднякова.

Постепенно дневная температура будет повышаться — в облаках появятся просветы, а солнце прогреет воздух. После почти нулевых показателей термометра 17 марта, в остальные дни температура будет преимущественно положительной.

«В конце рабочей недели погоду уже будет определять периферия антициклона. Мы будем находиться уже практически вблизи центра антициклона, поэтому до среды включительно у нас будут приниматься в ночное время осадки в виде небольшого снежка, а вот уже в среду днем — без существенных осадков», — пояснила синоптик.

До 19 марта погода в ночные часы будет оставаться до -5 градусов, преобладающая температура днем — от +3 до +5 градусов. За счет высокого атмосферного давления ближе к выходным ночная температура будет около 0 градусов, дневная — от +4 до +9 градусов

«Температура воздуха приблизится к климатической норме — пока она будет вначале ниже, а потом будет уже и превышать климатическую норму. Скажем так, наступит второй этап метеорологической весны. Но я думаю, что это как раз будет настоящая уже метеорологическая весна», — добавила Позднякова.

До конца месяца снега уже не ожидается, а тот, который выпадет к четвергу, растает на всей территории Московского региона. По словам синоптика, земля прогреется при положительных температурах.

«У нас день весеннего равноденствия впереди, и уже солнце перейдет в северное полушарие, солнечные лучи будут все интенсивнее прогревать землю, которая уже к тому моменту освободится от снежного покрова. Так что перспективы очень хорошие», — отметила Позднякова.

Она также предупредила, что на грядущей неделе зонты жителям Москвы и Подмосковья не понадобятся, а зимнюю машину на автомобилях менять не придется.

«В предстоящие несколько дней у нас в прогнозе еще даже звучит «гололедица», потому что есть снежок выпавший, и те осадки, которые будут приниматься, в ночные часы будут замерзать, поэтому будет гололедица. Так что зонты нужно оставить до более теплого времени года, а с резиной повременить», — заключила синоптик.