Власти Казахстана намерены отдать подряды на строительство двух из трех запланированных АЭС китайской госкорпорации CNNC. Таким образом российский «Росатом» будет строить лишь одну, первую казахскую атомную станцию, на озере Балхаш.

О неожиданном решении казахского правительства, заявил на пресс-конференции в Астане первый вице-министр страны Роман Скляр. Китайская госкорпорация CNNC, которой правительство Казахстана до этого планировало отдать контракт на строительство лишь одной станции, будет строить две АЭС из трех запланированных.

Китайская национальная ядерная корпорация , (CNNC) — крупнейшая китайская компания, работающая в сфере атомной энергетики и разработке ядерного оружия. Компания также специализируется на производстве ядерного топлива, атомной электроэнергии, проектирование и строительство АЭС, разработке ядерных реакторов и различного энергетического оборудования, исследованиях в области ядерной физики и т.д. Руководство компании напрямую подчиняется Госсовету КНР.

Таким образом российское участие в программе развития казахстанской атомной энергетики становится теперь минимальным: 14 июня этого года правительство Казахстана объявило, что первую в стране АЭС будет строить «Росатом».

Пока речь идет о двухблочной АЭС с реакторами ВВЭР-1200, максимальной мощностью 2.4 ГВт. Правительство Казахстана уже подписало с российской компанием т.н. «дорожную карту» по реализации проекта и определилось с районом размещения будущей АЭС — это Жамбыльской район Алматинской области возле озера Балхаш. Предполагается, что основные документы по строительству — межправительственное соглашение и контракт на строительство будут подписаны осенью этого года.

При этом, Скляр выразил уверенность, что у «Росатома», не возникнет проблем с финансированием, как это сучилось у компании «Интер РАО» при реализации контракта на строительство трех угольных ТЭЦ в Казахстане. Их планировалось построить в Кокшетау, Семей (Семипалатинск) и Усть-Каменогорске, но из-за резкого взлета в 2024 году ключевой ставки, российская компания не смогла получить вовремя льготное госфинансирование и контракт фактически сорвался.

Правительство Казахстана, уже без «Интер РАО», недавно начало строительство первой из запланированных ТЭЦ — в Кокшетау и намерено также действовать и со станциями в Семее и Усть-Каменогорске.

«Если мы получим предложения от российских коллег по финансированию, то «Самрук-Энерго» может выбрать их партнерами. Здесь никаких препятствий не будет», — сказал на пресс-конференции Роман Скляр.

В свою очередь в Агентстве по атомной энергетике Казахстана не опровергли, но и прямо не подтвердили, что китайская CNNC получит 60 % подрядов на атомное строительство в Казахстане.

«По строительству третьей АЭС ведутся обсуждения с потенциальными вендорами, включая CNNC, как по реактору большой мощности, так и по реакторам малой и средней мощности», — сообщили в агентстве.

Ранее, по информации RTVI, в неофициальных разговорах и чиновники, и казахстанские эксперты практически единодушно полагали, что если первые две станции, которые как планировалось будут совместно строить “Росатом” и CNNC будут с блоками на базе больших реакторов (1000-1200 МВт), а вот третья АЭС предполагалась в качестве малой модульной станции и контракт Казахстан планировал отдать западным разработчикам — в качестве приоритетных рассматривались проекты компаний NuScale и GE Hitachi.

Илья Никитин