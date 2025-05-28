Первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), сообщил телеграм-канал регионального управления Следственного комитета (СК) без уточнения его имени. Речь идет об Александре Каинове, сказали «Интерфаксу» в силовых структурах.

По версии следствия, летом 2023 года некий знакомый чиновника попросил его посодействовать тому, чтобы внуку его товарища изменили приговор за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения. Тот получил тюремный срок, и приговор на тот момент уже вступил в силу.

«Ссылаясь на обширность своих связей, подозреваемый сообщил, что якобы может повлиять на изменение приговора и назначение наказания, не несвязанного с лишением свободы. Взамен потребовал 4 миллиона рублей якобы для передачи должностным лицам, в действительности намереваясь присвоить деньги себе», — говорится в релизе СК.

Как утверждается, с августа по сентябрь 2023 года первый замминистра получил через своего знакомого 3,8 млн рублей. Оставшуюся часть затребованной суммы в размере 200 тыс. рублей этот знакомый оставил себе как посреднику. Деньги им отдал житель Курганинского района, которого ввели в заблуждение насчет возможности смягчить приговор его внуку.

Следствие будет ходатайствовать в суде о заключении фигуранта под стражу. Также планируется дать оценку действиям знакомого замминистра, который обратился к чиновнику. Оперативное сопровождение по уголовному делу обеспечивают сотрудники краевого главка МВД.

Согласно сайту Минприроды Кубани, Александр Каинов занимает пост первого замглавы ведомства с октября 2018 года и «непосредственно координирует и курирует работу финансово-экономического управления». До этого в течение 13 лет (с 2005 года) он работал в прокуратуре Краснодарского края, пройдя путь от помощника прокурора Курганинского района до старшего прокурора по надзору за исполнением природоохранного законодательства. По образованию Каинов юрист с дипломом Кубанского государственного университета.