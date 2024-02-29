Великобритания фактически напрямую вовлечена в конфликт на Украине. Об этом RTVI заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Times о том, что адмирал Тони Радакин «секретно помогает Украине с боевыми планами».

«В целом ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки [Украине]. И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», — сказал Дмитрий Песков RTVI.

Ранее британская газета The Times опубликовала статью о том, как начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин «секретно помогает Украине с боевыми планами».

Согласно источникам The Times, Радакин помогал Украине в разработке планов боевых действий. В том числе сообщается, что адмирал содействовал Украине в разработке стратегии атак по военным кораблям Черноморского флота ВМФ России. Также он «оказал неоценимую помощь в координации поддержки со стороны других высокопоставленных начальников в НАТО».

«Что касается этого офицера, то, конечно, мы в администрации [президента России] не располагаем такими данными, но, наверное, военным нашим об этом известно», — сказал Дмитрий Песков.

Источники The Times отметили и «челночную дипломатию» Тони Радакина. Прошлым летом он лично проводил «ключевые встречи» с украинскими военачальниками на фоне беспокойства Белого дома, что США слишком активно вовлечены в конфликт.

Недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил Радакина остаться на посту начальника штаба обороны до осени 2025 года, говорится в статье.