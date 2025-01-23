Никаких решений о проведении в 2025 году амнистии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пока не было. Об этом RTVI рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Последний раз заключенных освобождали в честь Победы в 2015 году.

«Пока на этот счет никаких решений не принималось», — сказал представитель Кремля.

Первый раз в истории современной России амнистию по случаю Победы проводили в апреле 1995 году. Она коснулась 131 тыс. человек.

Тогда на свободу вышли осужденные условно (или с отсрочкой наказания), участники боевых действий, инвалиды первой и второй групп, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60, несовершеннолетние со сроком наказания до трех лет, осужденные за неосторожные преступления на срок до пяти лет и отбывшие не менее трети наказания.

В следующий раз амнистия по случаю Победы проводилась в мае 2000-го, в апреле 2005-го, в апреле 2010-го и апреле 2015 года. В 2020 году в Госдуму был внесен законопроект об объявлении амнистии отдельным категориям осужденных в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Среди лиц, которые предлагалось освободить, были участники боевых действий в Афганистане, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, несовершеннолетние и матери несовершеннолетних, отцы-одиночки, инвалиды и так далее.

В итоге амнистия в 2020-м не проводилась. Депутат Госдумы Павел Крашенинников объяснил это тем, что государство не может «проводить амнистию по одним и тем же статьям каждый раз».

«Иначе получается, что государство дает такой посыл, что есть статьи Уголовного кодекса, по которым точно будете сидеть, а есть статьи, по которым, может быть, амнистируют. Что, согласитесь, не очень хорошо. Если амнистию готовить, то нужно, конечно, на другие статьи смотреть. И делать тщательно, не быстро и не подгоняя серьезную акцию под определенную дату, пускай и самую лучшую», — говорил он.

В конце 2024 года глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой освободить из-под стражи всех лиц, которые сидят по так называемым «антивоенным статьям» УК России, а также всех осужденных по ненасильственным преступлениям тяжелобольных лиц, инвалидов и женщин с детьми. В письме отмечалось, что амнистия в России не проводилась почти десять лет.