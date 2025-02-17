В Эр-Рияд по поручению президента России Владимира Путина 17 февраля вылетают министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал «Вы слушали маяк».

«Во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», — сказал он.

Кроме того, по словам Пескова, встреча будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов.

Пресс-секретарь президента России также пояснил, что Саудовская Аравия выбрана местом проведения российско-американских переговоров совместным решением двух стран по предложению президента США Дональда Трампа.

«Саудовскую Аравию упоминал президент Трамп, когда говорили о возможном месте для проведения возможной встречи на высшем уровне. Вот в рамках понимания того, что это место в целом устраивает и американскую сторону, и российскую, вот такое совместное решение», — добавил он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя предстоящие переговоры двух стран, выразил надежду на то, что будут обсужден не только конфликт на Украине, но и вопросы мировой безопасности.

«Мы помним, как в 2021 году, говоря о программе договора по безопасности России и Европы, мы поднимали эти вопросы. Я думаю, они сейчас тоже будут решаться в двустороннем формате между нашими странами. Это очень важный вопрос, вопрос безопасности, может быть, мы выйдем даже на подготовку какого-нибудь СНВ-4 по ядерной безопасности», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

Как сообщил «Интерфакс», глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 18 февраля встретится в Саудовской Аравии с представителями делегации США. Они обсудят вопросы укрепления двустороннего экономического сотрудничества.

По информации газеты «Коммерсантъ», на переговорах со стороны США ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента по нацбезопасности Майка Уолца, а также спецпосланника президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Bloomberg со ссылкой на источники 15 февраля сообщал, что встреча российского и американского президентов может состояться в Эр-Рияде уже в ближайшие недели. По данным агентства, члены переговорных команд должны прибыть в Эр-Рияд на будущей неделе.

Также Bloomberg писал, что в состав переговорной группы от России помимо Дмитриева могут войти помощник президента Юрий Ушаков и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что стороны рассматривают Эр-Рияд как возможное место проведения встречи российской и американской делегаций.

Власти Саудовской Аравии также приветствовали предложение о проведении саммита между российским и американским президентами в своей столице. В МИД страны отметили, что «высоко оценивают» телефонный разговор между Путиным и Трампом, состоявшийся 12 февраля.