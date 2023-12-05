Москва сохраняет готовность к переговорам по урегулированию украинского кризиса, но в свое время они были прерваны Киевом. Об этом в беседе с RTVI заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он отметил, что Россия предпочла бы политико-дипломатические средства достижения целей по украинскому вопросу.

«Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей [по украинскому кризису]. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам», — сказал Дмитрий Песков RTVI.

Однако, по словам Пескова, в свое время переговорный процесс был прерван украинской стороной. «Они сами признали, что это было сделано по указке Британии, британцев. Поэтому ситуация вполне очевидная», — заключил пресс-секретарь президента.

В Кремле также ответили на просьбу RTVI уточнить, могут ли переговоры между Москвой и Киевом возобновиться на территории одной из западных стран, например — Венгрии. Об этом ранее со ссылкой на высокопоставленный источник написала газета «Известия». По словам Дмитрия Пескова, это, скорее, теоретическое заключение. «Написано, скорее, принципиальное теоретическое заключение в этой публикации», — сказал он.