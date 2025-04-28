Россия ждет от Украины сигнал о возобновлении прямых переговоров, но пока не видит никаких действий со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По крайней мере, Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же действует юридический запрет на это. Но пока мы не видим никаких действий», — сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос, от кого Россия ждет сигнал о возобновлении прямых переговоров с Украиной — от Киева или от Вашингтона.

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